陳熙蕊先拔頭籌膺友誼小姐

【明報專訊】《2019香港小姐競選》9月8日（星期日）舉行的決賽，10名候選佳麗積極備戰，她們昨日到健身中心接受體能、泰拳及瑜伽訓練，順道安排佳麗投選「友誼小姐」，因有兩名佳麗同票，經第二輪投票後，最終由⑥陳熙蕊勝出。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

⑥陳熙蕊先拔頭籌奪「友誼小姐」，喜極而泣，她透露最初與同房④姚懿芠同票，自己也是投票給對方，第二輪投票才正式獲獎。她也聽過「友誼小姐魔咒」，得此獎難入三甲傳聞，但她信心十足。早前追的士仆倒弄傷膝蓋的她，為免再弄傷，故不參與今次訓練，而傷口並無大礙，決賽當晚的泳裝環節不會受影響。

廖倬竩勤做運動不節食

出名為食、身形較其他佳麗略豐滿的⑨廖倬竩，因身體柔軟度不足，做瑜伽時失平衡慘變「滾地葫蘆」；她強調一直有玩瑜伽，只是動作比較難才失平衡，她否認因體型略胖有關：「不會。看我已開始有腹肌！」會否臨近決賽刻意少吃？她卻說：「一定要吃東西，否則沒精神備戰，吃多一點才有足夠能量，勤做運動便可以。」

黃嘉雯臉上長壓力瘡

今屆大熱之一①黃嘉雯做瑜伽表現亦欠理想，「我很少拉筋及做瑜伽，平時只打泰拳」。臨近決賽，她似乎有點跌watt，臉上長了不少粒粒，「因最近經常重看歷屆港姐的問題環節，捱夜太多，心情又緊張，以致出現『壓力瘡』，我會在賽前勤敷面膜補救」。

楊詠彤否認擊傷前男友

身材最高䠷的⑦楊詠彤表現較出色，她學了半年瑜伽，自小有拉筋，所以筋骨比較柔軟，但最近忙於受訓，沒有時間做運動，回家已很累寧願睡覺，希望賽前可積極多做運動操線條。

有傳聞指她不甘被前男友狠飛，「爆樽」擊傷了對方面部，分手後更經常買醉，她都一概否認，強調是雙方性格不合和平分手，亦沒有買醉。可會懷疑是前男友爆料？她說：「不知。我們已沒有聯絡，分手就不再提，總之這是失實報道。」

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