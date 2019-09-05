吳漣序否認做「小三」 具惠善爆安宰賢有外遇

吳漣序躺着中槍，被指是安宰賢的「小三」。

【明報專訊】《花樣男子》具惠善與《來自星星的你》安宰賢結婚3年，上月驚爆婚變，兩人更互相指摘。上月22日，安宰賢向韓媒宣稱會公開夫妻之間的短訊內容以正視聽。韓國網站Dispatch昨日報道，獲得他倆兩年以來的短訊內容，指未有發現安宰賢與其他女性過從甚密的痕迹。其後具惠善還擊指安宰賢有外遇，才是離婚導火線，她更聲稱握有安宰賢與女演員在酒店穿著睡袍的照片。

文：蘇珮欣

具惠善與安宰賢自上月鬧離婚後，雙方各執一詞。前者連日來透過社交媒體數臭丈夫，日前甚至公開舊照，疑是雙方訂下夫妻間「十大規條」的筆記，據悉當中包括「不准酒後暴力」、「要洗的衣服放入洗衣間」等等。

為生活瑣事衝突

Dispatch昨日公開具惠善與安宰賢近兩年以來的部分短訊內容，當中提到兩人婚後搬到京畿道龍仁的新居，安宰賢拍劇期間會遷回首爾暫住，所以經常不在家；據悉兩人從相愛到婚變，並不是單方面的過錯，亦沒發現安宰賢與其他女性有親密關係，而是因為生活上的瑣碎衝突與誤會，導致感情轉淡，包括具惠善不滿安宰賢忘記與外母聚餐、不滿丈夫帶公司女高層回家至凌晨3時、與工作人員喝酒至凌晨才跟具惠善聯絡等等，並反駁日前具惠善指安宰賢完全沒照顧家中寵物的言論。

Dispatch的報道稱，今年7月1日安宰賢生日當天，具惠善看到安宰賢社交網上有工作人員為他慶祝生日的片段，加上前一晚安宰賢只喝了兩啖她準備的牛肉湯等冷淡態度，才成為婚變導火線。

報道曝光不久，具惠善即在社交媒體回應稱離婚主因是有「小三」，聽到很多安宰賢與新劇女演員的緋聞，「安宰賢經常以工作繁忙為由，拒絕回覆我的短訊，卻與該名女星聊天，讓我感到背叛、心痛」。具惠善又表示，在安宰賢的電腦中發現他與女演員在酒店房內穿上睡袍吃消夜的合照，並會將它作為證據交予法庭。

吳漣序擬告具惠善誹謗

安宰賢否認有外遇，「婚後沒與其他女性去過酒店，那張照片根本不存在」；他解釋，具惠善所指的照片，只是他與前女友的合照。

具惠善的「小三」指控曝光後，正與安宰賢合演新劇《有瑕疵的人們》女主角吳漣序及女配角金瑟琪，成為「小三」嫌犯，金瑟琪與吳漣序先後發聲明否認，後者更指具惠善誹謗，打算向對方採取法律行動。