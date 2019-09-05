Kylie攬啜男友慶祝奪獎

【明報專訊】由《GQ》雜誌主辦的年度男士頒獎禮前晚在倫敦舉行，女歌手Kylie Minogue獲頒Icon獎，並由該雜誌的創作總監兼男友Paul Solomons陪同行紅地氈，表現風騷的Kylie忍不住當場攬啜對方，高調放閃。不過，當她領獎時表現變得感性，特別重提14年前患癌的痛苦時刻，幸得身邊好友支持鼓勵，才可熬到今天。

頒獎禮另一焦點是曾經獲頒GQ年度男士獎的英國「萬人迷」碧咸（David Beckham），今年再奪編輯特別獎，愛妻維多利亞與長子布魯克林齊齊現身撐場，事後「碧咸嫂」更透過社交媒體上載「驚喜短片」，由她率領4名子女、樂壇好友艾頓莊（Elton John），以及今屆獲頒最佳設計師獎的Kim Jones等拍片，請他們「用3個字形容碧咸」，最搞笑的是一班子女搶答「在父母婚禮上穿著的紫色禮服」，說罷即瘋狂爆笑，讓這個「家族秘密」迅即在網上瘋傳。

至於其他得獎嘉賓包括獲封最佳男女演員的《皇家特工》泰朗伊加頓（Taron Egerton）和《小謊言》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、藝術家獎得主艾未未，以及奪得傳奇大獎的《變種特攻》伊恩麥基倫（Ian McKellen）等。