麥潔文10月麥花臣開騷 江華願扮張國榮合唱

【明報專訊】麥潔文（Kitman）將於10月16日假旺角麥花臣場館舉行一場《BACK 月黑風高旺角夜》演唱會，老公江華現身記者會撐場。夫婦齊穿黑白情侶裝，示範合巹交杯、擁抱及跳舞曬恩愛。

准老婆著性感舞衣：全身Scan過

為應付演出，Kitman努力收身成功減去5磅。江華心疼愛妻，怕她減肥太辛苦，又擔心太瘦令身上應有的地方都變無。問到歌衫性感尺度是否要讓老公審批？江華大讚太太有本錢性感，他說：「老婆有本錢著得起，我沒問題，而且性感不等於暴露。結婚20多年，她全身都經過我Scan（掃描）過！」Kitman預告歌衫裙襬多布，上身或隱約曬性感。

女兒陳薔天上台獻Sing

Kitman透露女兒陳薔天會上台外，亦會與老公夫妻檔合唱。江華搞笑出「嚴重聲明」，稱不會做咪霸，拒喧賓奪主，在愛妻的主場搶風頭，只會乖乖配合，等她批准才敢獨唱。Kitman又爆老公每朝在家練唱，是攻心計的做法，以準備獨唱。提到選唱當年Kitman與張國榮（哥哥）合唱的歌曲《Miracle》？江華自稱專業演員，不介意穿裙扮哥哥，模仿對方演唱歌曲都可以。

記者：林蘊兒