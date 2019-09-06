經常受傷 面上累積37針 范瑋琪家中摔倒下巴縫15針

【明報專訊】台灣藝人范瑋琪（范范）過往曾發生多次意外受傷，被稱為「容易受傷的女人」。她前晚再度發生嚴重家居意外，上廁所時不小心摔倒，下巴一小塊肉被削去，傷口甚深要立即求醫，醫生為她縫了15針。她將傷口照片放上社交網分享，令不少粉絲擔心。她的丈夫陳建州（黑人）說以後要開燈睡覺。

娛樂組

范瑋琪前晚在社交網上載受傷照片，並透露又不慎摔傷，她留言道：「今夜又摔了，謝謝醫生幫我縫的很仔細！」

傷口極深裂開一個洞

不過范范文中沒有提及摔傷原因，但從照片可以清楚看見下巴一塊肉已裂開一個洞，看來傷口極深、傷勢不輕，不過經過醫生治療後已沒有大礙，還預告翌日如期出席時尚活動，「希望大家不要嚇到！謝謝打鼻（老公黑人）帶我去縫了15針！」

很多網民及粉絲見到相片都被嚇到，擔心她的傷勢。之後黑人亦上載太太受傷及醫生正縫針的相，並寫道：「昨天（前晚）深夜范范又摔了一跤，下巴摔了一個洞，當下緊急打給認識的診所，謝謝醫生在最短的時間內幫范范縫合好傷口，以後還是開燈睡好了。」

范范昨日在出席活動前，在社交網上載穿長裙準備出門的照片，她說：「謝謝大家的關心，把大家嚇壞了，不好意思！人沒事啦，等等在台中Tod’s跟大家碰面哦！」

范范的經理人向傳媒透露，范范是在家中上廁所時不小心摔倒，緊急縫了15針，因為醫生縫得很好，讓范范稍微放下心中大石，希望粉絲別太擔心。

下巴15針 左眉20針 嘴唇2針

范范已非第一次在家中跌倒，2014年6月她在家中浴室跌倒，撞傷左眼角，左眉縫20針。當時黑人睡夢中聽到聲響立即起身，看到太太滿面鮮血感震驚，立即將工作延後以便照顧她；原來范范小時候嘴唇已縫過2針，加埋今次下巴15針，面上總共縫了37針。另外，她還試過不慎跌下舞台，以及拍MV時被碎石打傷面。