日本森林婚禮煙花助興 曾國祥娶王敏奕浪漫甜蜜

【明報專訊】曾志偉39歲兒子曾國祥與27歲王敏奕拍拖6年，昨日於日本舉行浪漫森林婚禮，在親友見證下結為夫婦。新娘子穿著性感低胸婚紗，明艷照人。儀式後，曾國祥肉緊與王敏奕咀嘴，曾志偉做老爺笑到見牙不見眼。一對新人在社交網分享婚照多謝大家祝福，還曬出「紋身婚戒」，代表對婚姻的承諾。好姊妹陳瀅現場拍片在網上直擊整個婚禮過程，分享他們的喜悅。

曾國祥與王敏奕雖然年齡相差12年，但無阻發展。他們相戀6年，一直感情穩定，不時在社交網高調放閃，有指去年搬到貝沙灣的愛巢。曾國祥曾被指是不婚主義，過往多次被問到結婚計劃都有保留，坦承對結婚有點抗拒，因眼見很多人結完又離婚，覺得兩個人相愛不需要什麼來證明。他又指王敏奕恨結婚，要替對方洗腦，但現在是他被收服，願意結婚。曾志偉一早認定王敏奕是「新抱仔」，感到開心又興奮。

新郎新娘曬「紋身婚戒」

日前傳出曾國祥與王敏奕於昨日在日本輕井澤低調舉行婚禮，曾志偉與獲邀出席的好友包括鍾鎮濤、余安安及戚美珍等都封口拒透露。有指婚禮後，大伙兒會到北海道繼續玩。昨午曾國祥與王敏奕分別在Instagram上載兩張婚照，一張是曾國祥興奮抱起王敏奕，非常甜蜜。另一張黑白照，兩人展示手指上的「紋身婚戒」，曾國祥三隻手指各有3條線，王敏奕則兩隻手指有3條線，相信是代表愛的承諾。曾國祥留言：「Just get hitched！多謝各位兄弟姊妹和記者朋友們的祝福和問候！感謝每位祝福我們的人！感恩！」王敏奕則寫上昨日結婚日期「06.09.2019」。圈中好友紛紛留言祝賀，方力申說：「你哋要貢（咁）樣戒律住自己咩？！big congrats bro n sis...模範夫妻，祝永遠幸福快樂！」張繼聰說：「百年好合，快啲加入Baba Club！」催他們生BB。

曾志偉做新老爺笑開懷

曾國祥與王敏奕的婚禮於森林中舉行，有份觀禮的陳瀅開心在IG的限時動態上載片段，首先見到曾國祥不是穿傳統結婚禮服，而是以型佬打扮步入婚禮場內，跟花仔花女擊掌，再與現場兩旁賓客及爸爸曾志偉握手，曾志偉笑得開懷。之後王敏奕身穿低胸婚紗現身，雖然現場下雨，不少賓客都擔遮，但無礙一片歡愉氣氛。他們完成結婚儀式後，甜蜜咀嘴，並手拖手接受大家祝賀，王敏奕一度流下開心眼淚。婚宴在草地搭建的帳篷舉行，王敏奕開心滿場飛與好友擊掌。晚上再放煙花，一對新人與賓客在煙花下雀躍揮手。陳瀅與一對新人合照，又跟糖妹與王敏奕合照，留言：「love you guys so much!!! CONGRATS」

娛樂組

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