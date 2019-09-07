首度開腔談心穎近况 黃心美：妹妹心情波動未知去向

【明報專訊】久未露面的黃心美昨日伙拍王貽興拍攝香港開電視節目《男士堂》，她自胞妹黃心穎與許志安發生出軌事件後，首次公開亮相，被問到黃心穎近况，她只透露妹妹心情仍波動，但未來動向則無可奉告，「我諗連佢自己都唔知」。另外，有傳心美被妹妹醜聞所累，跟馬清偉和薛芷倫的兒子馬桂烽分手，無緣嫁入百億豪門，對於失戀傳聞，她不願多談。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

有傳黃心穎身在外地讀書進修，心美稱心穎不在香港，至於她在哪裏？現正做什麼？一律無可奉告，「她做錯了，現在心情仍然波動狀態，需要時間處理情緒，去面對自己做過的事，承擔責任與後果，我是她家姐，無論如何，都會站在她身邊。」

一家人更團結

心美坦言因妹妹發生事件後，全家人都受困擾，父母更擔憂不已，不過他們很努力面對，過程中加強了彼此關係，一家人更團結，「我們每日都成長學習，難過都會過，難過都要過，還好經歷讓我們看清人和事，身邊有很多人愛惜、支持和關心我們。」中秋將至，家人未能團聚，心美說：「我們不着重節日，能聚就聚。」心穎有沒有計劃回港發展？心美說：「真的不知道，我諗佢自己都不知道，等她準備好，或者會返來面對大家去回答問題，到時大家就不用問我。」

不會刻意避開鄭秀文

談到心美在事件中被網民攻擊，她未有放在心上，「憎恨的都是會憎恨，若網民發泄完能好一點，就由他們鬧，我作為大家姐受晒，其他妹妹沒怎樣被鬧」。

問她將來工作遇上鄭秀文、許志安、馬國明怕不怕尷尬？她說：「應該不會啩？我未想到，或者大家到時問我，我再答大家，我不會避開，有工作會照接。」

拒回應失戀傳聞

被問到與馬桂烽是否已分手？心美只說：「多謝大家關心，其實上次有分手報道時，經理人已代我回答過，今日我的答案一樣，不會回應感情事，兩個人的事，兩個人知道就得。」她亦拒談目前是否單身，強調每日努力開心生活。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com