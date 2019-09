【明報專訊】2016年上映的DC超級英雄片《自殺特攻:超能暴隊》,雖然口碑一般,全球票房卻爆冷收近7.5億美元(約58億港元),電影公司隨即宣布把戲中最受歡迎的角色、瑪歌羅比(Margot Robbie)扮演超級罪犯「小丑女」,獨立開拍外傳電影《Birds of Prey(And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)》,定於明年2月上映。

距離新片開畫不足半年,《Birds of Prey》卻甚少宣傳,直至最近趁賣座驚慄片《小丑回魂2》在美國開畫,才於放映前展示30秒預告片,認真低調。片中瑪歌羅比的「小丑女」造型明顯比前作保守,有網民甚至批評她有發福之嫌。

至於同片拍檔,包括《星戰前傳》男星伊雲麥葵格(Ewan McGregor)飾演葛咸城其中一名黑幫頭目「黑面具」,跟他合演美劇《雪花高離奇命案》而撻着的瑪莉溫斯達(Mary Elizabeth Winstead),則扮演濫用私刑的「女獵手」,讓二人有機會再續前緣。