入稟追討葉劍波500萬欠款 傅明憲戥90歲爸爸心痛

【明報專訊】傅明憲、郭秀雲、江美儀、謝雪心、余香凝及JW（王灝兒）昨日出席愛護動物協會活動，分享自己心愛寵物日常趣事。傅明憲爸爸傅國梁（藝名傅奇）早前入稟法院，向她的前夫葉劍波追討500萬元，傅明憲解釋事件，稱爸爸好惜葉劍波，但對方沒有履行還款承諾，爸爸已90歲，想取回錢養老。

傅明憲表示爸爸傅國梁入稟法院向她的前夫葉劍波追討500萬，事源2015年1月，父親借出500萬給葉劍波，支持對方進行公司上市集資，並簽訂合約，註明18個月後會歸還1000萬，可惜葉劍波一直未有履行承諾歸還款項，爸爸才入稟向對方追討。

「想取回錢養老」

傅明憲續道：「由2016至2018年間，一直以電話、傳短訊跟葉劍波聯絡，追問借款的事，爸爸還親自寫信給他。爸爸好惜及好尊重葉劍波，可是對方有時遲回覆，或者叫繼續等。爸爸年紀大，今年已過了90歲生日，媽媽都80幾歲，他們想取回該筆錢養老，可惜對方未還。見到爸爸好擔心，我也感心痛，好無奈要用法律解決。」爸爸現居於加拿大未返港，故由她跟進，希望事件早日解決。

JW自製芋頭月餅：男友無食

JW回想小時候喜歡到維園玩燈籠，又喜歡吃月餅。以前可以獨自吃半個月餅，現在怕胖只敢吃少少。為應節，她又學整芋頭千層酥月餅，聲稱自己試食覺得好味，但父母和男友卻未有試食。

郭秀雲大讚兒子女友細心

近期香港就反修例引發連串示威，警方帶同警犬執行職務，郭秀雲被問到在混亂環境攜帶動物，是否不太合適？她說：「因為發生事件時我不在港，所以難畀意見。無論是警方還是示威者，我只想講大家都是香港人，都想為香港好，希望大家可以用和平解決。」中秋節將至，她表示會跟家人食飯慶祝，大讚兒子龐景峰女友Peggy細心，照顧她非常體貼，最開心可以吃榴槤月餅。

記者：林蘊兒