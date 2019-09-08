鄭秀文戲如人生：愛與珍惜可修補破碎關係

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）與賴雅妍昨日到銅鑼灣出席電影《花椒之味》見面會，除跟粉絲整月餅迎接中秋節，並分享拍戲點滴。Sammi表示今次跟賴雅妍首次合作，由於大家十分開朗，故很快便混熟，又私下開設電話群組保持聯繫。她預告有場中秋舞火龍的戲分非常催淚，「是高潮所在，連男人睇到都會崩潰，觀眾們要帶定紙巾入場」。

電影《花椒之味》將參加韓國釜山電影節，鄭秀文（Sammi）覺得這片種非常適合參展，自己只管用心拍戲，有獎就是錦上添花。談到中秋節將至，Sammi表示會抽空跟家人團聚，原本想趁賴雅妍來港，盡地主之誼約她吃飯，可是宣傳行程緊密，對方又要趕回台灣拍戲，還自爆欠劉德華一餐，要答謝他客串演出。

「老公許志安會捧場」

Sammi稱戲中有兩點重要信息，帶出如何將親人之間壞了的關係，透過原諒和修補達至和解；要趁親人在生，有話好好說，她說：「我覺得心裏面有愛，好多所謂破碎關係都可以修補，可能需要時間，只要心裏珍惜，更壞的關係都可以修補。」問到會否帶父母入場欣賞？她說：「爸爸行動不便，要找戲院比較闊落才帶他去。」老公許志安會否捧場？她想一想說：「我覺得都會。（人月兩團圓一齊睇？)不知呀，我同朋友睇，帶張衛健老婆一齊睇。」

賴雅妍難忘火鍋戲

賴雅妍表示沒想到能跟天后Sammi合作，還演自己的家姐。首天跟Sammi見面好緊張，多得她懂得組織戲中姊妹間感情，難忘拍攝煮火鍋的戲分時非常搞笑，她說：「火鍋熱起來煙霧很大，令Sammi戴住的眼鏡起霧矇查查，原本這幕不是劇情，但好好笑，於是放入戲中。」她稱不敢與父母一起欣賞感人電影，但已預訂門票請父母睇。談到她的角色打桌球很犀利？她表示本身不懂，花了兩星期學習，但拍攝時錯漏百出，若拍之前多點時間學，定必更犀利。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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