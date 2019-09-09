高海寧張寶兒性感搶風頭 劉佩玥中門大開告別公主形象

【明報專訊】無綫昨晚出動200名老中青藝員擔任「星級評判團」，開騷前先行紅地氈。一眾港姐師姐大鬥性感搶風頭，當中以身材出眾的高海寧最搶鏡，她穿著藍色性感低胸珠片裙。劉佩玥與張秀文齊中門大開騷身材。性感一族還有張寶兒、陳庭欣等。已為人母的陳凱琳、蔡思貝、麥明詩及馮盈盈相比下較為密實。

高海寧表示以出席宴會的心情到場，她今年有份投票，希望贏到20萬元獎金。她透露最近瘦了很多，前日試裙時，開心著到細一碼的裙，好有滿足感。張寶兒罕有谷胸，她表示已傳照片給男友袁偉豪看，男友沒出聲，支持她健康性感。

張秀文中空裝︰有穿內衣

張秀文穿上中空裝超性感，她笑言原本想做型女，但先天不足，做不到。有指她疑露出胸墊？她說不是，應該是Bra，她不是真空，不喜歡太free的感覺，有穿內衣。

劉佩玥穿黑色Deep V中空晚裝現身，她稱9月9日是30歲生日，形容這身打扮有「踏入29歲喪禮」含意，不再是從前的白色小公主形象，是小公主的進化，她說︰「明年應該會穿紅色，慶祝踏入3字頭的喜悅。」她透露很多圈內外朋友約她食生日飯慶祝，排到月尾，很開心。

陳凱琳與蔡思貝密實打扮亮相。陳凱琳被問到是否做了媽媽要收起性感？她稱是行有型路線，自己好喜歡，見到條腿就得。她亦否認老公鄭嘉穎不准她性感，是驚個廠太凍，故穿上外套。蔡思貝笑稱因剪了短髮，不想晚裝太低胸，否則會出現空蕩位。

單文柔不介意老公睇靚女

單文柔聲沙沙到場，老公陳展鵬擔任「最上鏡小姐」評判，她笑稱老公攞正牌兼光明正大睇女仔，自己不會呷醋，因她也愛看靚女。

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