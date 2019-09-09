新戲慈善首映 鄭秀文搵老友炮製辣椒醬義賣

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）、賴雅妍及麥子樂前晚出席電影《花椒之味》慈善首映禮。Sammi邀得老友、前女子組合Face to Face成員吳少芳炮製辣椒醬義賣，「我知道她（吳少芳）唱歌和下廚都很叻，今次找她合作做慈善，我覺得很有意思，但我入廚不及她叻，都是跟她合作唱歌好了」。Sammi又自爆食麻辣火鍋後，屁股會感到熱辣辣似着火。

新片題材圍繞親情，Sammi稱劇情十分催淚，很多觀眾看優先場也落淚。問老公許志安看後有沒有喊？Sammi說：「他還未看，套戲講一家人摩擦後互相原諒，放低過去，有場雅妍跟媽媽的對戲很感人，我都忍不住喊，現在的世界需要更多愛，始終女仔會較易喊，我都易喊，但不算喊包，拍攝與配音時都有喊。」

賴雅妍令媽媽頭痛

賴雅妍表示跟家人關係很好，但片中角色卻跟母親吵架，拍攝時覺得有點困難，拍完戲更懂得珍惜家人，會常致電跟母親聊天，「小時候的性格像男孩，會跟男生打架，令媽媽非常頭痛，感覺我很野蠻，很不放心」。

譚耀文備紙巾入場

來捧場的譚耀文跟Sammi是同屆新秀出身，彼此認識30多年，一直保持聯絡，但未試過合作拍戲。他知道此片很催淚，自言也屬感性的人，很易喊，故帶備紙巾入場。他透露稍後會拍攝搞笑電影，終可將日常逗老婆仔女開心的伎倆發揮出來，「我份人幾戇居，拍戲扮惡倒不似我」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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