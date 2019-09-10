備戰慈善環島泳連嘔4次 方力申：同情我請捐款

【明報專訊】現年39歲的方力申（Alex）曾有「飛魚王子」之稱，他為「點滴是生命」籌款，11月5日將接受「香港環島泳45公里慈善挑戰」，要為45萬缺水居民提供潔淨食水而拚命游。Alex最近積極備戰，昨日在社交平台分享兩條練習片段，他游到又暈又嘔，噴射式嘔吐的場面十分嚇人，他留言：「點解我要咁辛苦，同情我請捐款。」

娛樂組

Alex曾是游泳健將，多次代表香港出賽，2000年悉尼奧運他刷新200米背泳及400米個人混合泳兩項香港紀錄，至今未有人打破。他參與的慈善挑戰，要游45公里，約需12小時才可完成。Alex近日開始操練，一星期練習6次，清晨5時許便起身往游水。

頭痛落水更加暈

Alex昨日分享在海中拍攝的片段，表示還有兩公里左右便游到淺水灣，「大家好，仲有差唔多兩公里就到淺水灣，我兩公里之前，跟隊友講Bye Bye，其實唔畀一個人游，但係我頭先都講過好頭痛，咁頭痛喺海再等就更加暈，因為啲海浪，我話唔得，我寧願慢慢游，你哋一陣追到我就追，如果停喺度再曬住，我塊面又曬到有啲痛，我唔掂會嘔，其實我𠵱家都可以嘔」。

警告片段引起不安

第二條視頻，Alex表演鏡頭前扣喉，接着噴射式嘔吐了4次！他警告：「游到嘔：Warning，以上片段會引起觀眾不安，反胃，甚至想嘔，因為片段拍攝到我在海中嘔吐的過程，不想看的請別swipe left看下一段視頻。#游海真係唔簡單 #容易脫水容易中暑容易嘔 #點解我要咁辛苦 #同情我請捐款 #支持點滴是生命 #45公里香港環島泳」。他的粉絲留言打氣，又提醒他要小心，量力而為。關智斌留言：「Respect！不過都要小心啲！」

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