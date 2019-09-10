《輪到你了》結局收視升至19.4% 田中圭搵出殺妻真兇有望拍續集

田中圭憑《大叔的愛》走紅，新作《輪到你了》又創下收視佳績，成為藝能界近年炙手可熱的男星。

【明報專訊】《大叔的愛》田中圭主演的NTV電視台推理劇《輪到你了》第2季，前晚播出大結局，由上集的12.3%升至19.4%，成為今年僅次於晨間劇《夏空》的最高收視日劇。出乎意料的結局迅即成為網上熱話，最後一幕田中圭收到「輪到你了」的紙條，不少觀衆更認為是為開拍續集而鋪路。

文：蘇珮欣

《輪到你了》今年4月首播，講述新婚夫婦田中圭與原田知世搬進一幢公寓後，與全體居民一同參與「交換殺人遊戲」，卻真的出現了連環兇殺案的故事。劇集首10集錄得平均7%收視，成績平平，但憑着懸疑的劇情，口碑不俗。今年6月底播出第2季的《輪到你了》「反擊篇」，首集錄得9.2%收視，其後節節上升，前晚播出第10集結局，創下19.4%的開播新高，成為今年度除晨間劇《夏空》之外，最高收視的劇集。日媒指《輪到你了》結局在靜岡地區收視，更升穿20%大關，達20.9%。

有指《輪到你了》最後一集的收視急升，是因為颱風「法茜」吹襲日本所致，但其結局也應功一記。講述田中圭為找出殺妻真兇，與扮演鄰居的橫濱流星向幾名疑兇投遞了信件，相約兇手談判時，反遭橫濱流星襲擊暈倒。田中圭醒來後發現自己與扮演另一鄰居的西野七瀨，一同被綁起，其後才揭曉西野七瀨才是公寓內連環殺人案的真兇，橫濱流星因為太愛對方而成為幫兇。

結局成為網絡熱話

據悉不少粉絲早已猜中西野七瀨是兇手，但劇情到尾聲卻再留伏線，指田中圭與橫濱流星一同入屋時，走廊上有輪椅並貼有「輪到你了」的字句，同時一名老太婆手腳被綑綁，從高處墮下身亡，暗示案件仍未完結；看來《輪到你了》勢將開拍第3季。

《輪到你了》的結局迅速成為日本網絡熱話。據悉該劇的官方社交媒體Instagram及Twitter，分別有超過75萬及37萬名粉絲，成為當地最多追隨者的日劇官方社交媒體。劇集成功掀起話題，除了男主角是近年人氣急升的田中圭外，男女配角「小鮮肉」橫濱流星與乃木坂46前成員西野七瀨，都是人氣偶像也有關聯。橫濱流星更憑此劇早前獲票選為今季日劇最令人心動男星第3位，僅次於山田涼介及中村倫也。

秋季日劇陣容不弱

田中圭昨日出席電訊品牌代言活動時，談到新劇收視創佳績，他稱原本有點擔心《輪到你了》收視，現有此成績實在太好了。

其實夏季日劇檔已近尾聲，秋季日劇將於下月陸續首播，陣容也不弱，包括藤岡靛主演富士電視台「月9」劇《Sherlock》、阿部寬擔正的《不能結婚的男人2》、米倉涼子的《女醫神Doctor X》第6季，以及木村拓哉主演的《Grand Masion東京》等等。