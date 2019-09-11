紅館跨年騷開售現「絕望座位表」 陳奕迅粉絲呻買飛難過中六合彩

【明報專訊】陳奕迅（Eason）相隔6年再次踏上紅館舞台，將於12月9日開始，舉行20場《Fear and Dreams》跨年演唱會，隨即掀起撲飛熱潮。門票昨日正式公開發售，只安排於城市電腦售票網，或以電話購票，由於太多人上網搶飛，令售票網癱瘓，很多粉絲未能登入叫苦連天，到陳奕迅的facebook留言呻買不到飛。今次20場約有58,000張門票公開發售，粉絲見到大部分全黑的「絕望座位表」，感到心灰意冷。網上有不少人放飛炒賣，有將最貴的980元門票炒貴數倍。

娛樂組

粉絲期待陳奕迅（Eason）開演唱會等到頸長，當上月中他宣布今年底開騷後，粉絲已興奮準備撲飛。他首先透露由12月9日至26日開15場，其後再低調宣布加開12月27日至2020年1月1日5場，合共開20場，與歌迷歡度聖誕及新年。

約5.8萬張門票公開售賣

門票早前已優先訂票，昨日則正式公開發售，只安排於城市電腦售票網或以電話購票，不設售票處售票。陳奕迅今次開3面台，20場合共約有58,000張門票公開售賣。昨日早上10時開售，粉絲發現「絕望座位表」再次出現，當中超過一半以上的座位顯示為黑色，即代表已被內部訂講。

售票網癱瘓 粉絲吐苦水

大批粉絲昨日一早準備好搶飛，由於人太多，令售票網癱瘓，一直未能登入，粉絲叫苦連天，慨嘆要用正價買到陳奕迅演唱會飛是不可能的任務！很多粉絲到陳奕迅的fb留言吐苦水，當中有指由上午10時至下午4時都未能登入購票，見到門票已所餘無幾，心情好沉重，大呻道：「唔通一個香港人，要在香港想用正價票看Eason，真的是不可能的任務？」亦有其他粉絲說已用盡所有方法都買不到，感到好絕望及崩潰，難過中六合彩。不過亦有不少粉絲成功買到飛，更有人興奮稱人生第一次買到前排正中第一行。

期望陳奕迅再加場

陳奕迅演唱會票價為$980、$680及$480，公開發售後，網上有很多炒飛出現，部分炒價高出原價數倍。很多粉絲都期望陳奕迅會再加場。之前陳奕迅曾說過希望做到人人有飛睇，他開30多場都無問題！

粉絲希望如偶像所說，繼續加場。翻查陳奕迅2013年的紅館演唱會，當時他開了25場。