方皓玟 陳柏宇 安排子女「相睇」

【明報專訊】陳柏宇（Jason）和方皓玟昨日到商台出席拉闊音樂會記者會，宣布11月假灣仔會展開騷，二人分別是「我最喜愛男女歌手」，在音樂上首次合作，其實兩人私下早已「交過手」，方皓玟說：「十幾年前一齊去卡拉OK合唱過，我2006年入行，比Jason早半年出道。」這次拉闊騷將透過音樂分享小哲理，Jason和方皓玟打算一起安排歌單，希望揀正能量的歌曲，在當今社會氣氛下，帶鼓勵和啟發的信息給觀眾，Jason稱不會多言：「每次在台上說話，不知兜了去哪裏，驚做不到棟篤笑效果，而是『棟篤』，但大家笑不出。」

拉闊騷傳達正能量

方皓玟說兒子現時14個月大，跟Jason的女兒Abigail年紀相若，提議安排相睇，Jason叫好：「方皓玟個仔是混血兒，正呀！撮合兩個孩子做朋友，可以一齊返學。」Jason又透露月尾會為Abigail舉行一歲生日會，好讓大人和小孩一起耍樂，但沒有準備禮物給女兒：「她未意識到什麼是禮物，等她長大一點再送，而且她的生活已經使好多錢。」可會改送禮物答謝老婆為他生BB？Jason笑問：「關她何事？她生日已送禮物，BB我都有份生，我是否也有禮物？老婆平時已經有我張附屬卡買東西了。」身旁的方皓玟邊聽邊大笑：「我學到很多東西！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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