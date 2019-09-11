戚美珍讚賈思樂sweet過三哥

【明報專訊】賈思樂昨日為11月舉行的「ME & MY GIRLS in Concert 2019 （Part 2）」開記者會，獲多名朋友到場支持，包括戚美珍、盧海鵬、林建明及羅蘭一眾《蝦仔爹哋》成員，更安排蛋糕為他預祝10月1日生日，還獲林建明贈利市，令他開心不已。但賈思樂被盧海鵬大爆差不多可搭兩蚊車（即快將踏入65歲），顯得有點尷尬。賈思樂表示今次演唱會特別邀請毛舜筠、向海嵐、陳秀雯、楊思琦、陳煒及戚美珍6大花旦擔任演出嘉賓，更笑稱安排戚美珍當「換衫藝人」。

盧海鵬爆賈思樂年齡秘密

賈思樂與戚美珍互相感激說獲對方多年來一直在身邊支持，兩人更眼濕濕擁抱，賈思樂說：「她不是我老婆，只是我的朋友，但很真心支持和關心我。」問戚美珍被安排當「換衫藝人」可有不滿？她說：「不會嬲，我一嬲他就會做些sweet 嘢出來，還sweet過三哥（苗僑偉）。」

兩人表示已超過10年沒有合唱，戚美珍今次會挑戰難度唱英文歌，她表示全因從前在《歡樂今宵》中賈思樂都會幫她唱和音，今次也一樣，所以夠膽唱。

問賈思樂是否介意被爆快將可搭兩蚊車？他笑道：「他們亂講而已，不要緊，因為人始終會到這個階段，我接受的，不過我個樣不似嘛！總之就算幾多歲都好，最緊要心境好和健康。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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