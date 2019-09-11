《Joker小丑》轉戰多倫多影展

安東尼奧班達拉斯（左起）、梅麗史翠普和加利奧文出席《洗錢天堂網絡》在多倫多影展的首映禮。（法新社）

《Joker小丑》勇奪金獅獎後，身為監製的畢利谷巴（左）專程到多倫多影展向華堅馮力士（右）道賀。（法新社）

【明報專訊】第76屆威尼斯影展閉幕後，多齣競賽片隨即轉移陣地，到多倫多影展繼續宣傳，剛奪得最高榮譽金獅獎的《Joker小丑》（Joker）、金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）主演的《洗錢天堂網絡》（The Laundromat）都是最佳例子。

由《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導、《弦途有你》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《Joker小丑》，前晚在多倫多影展舉行首映禮，二人會合羅拔狄尼路（Robert de Niro）、監製畢利谷巴（Bradley Cooper），就連華堅的女友朗妮瑪拉（Rooney Mara），以及《飛鳥俠》男星愛德華諾頓（Edward Norton）夫婦等齊齊亮相紅地氈，令現場星光熠熠。

早前缺席威尼斯影展的安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas），前日終於歸隊，跟《洗錢天堂網絡》拍檔梅麗史翠普及加利奧文（Gary Oldman）一起到多倫多造勢。此片將於本月底在美國開畫，再於Netflix頻道上架。

另一方面，《蝙蝠俠：夜神起義》基斯頓比爾（Christian Bale）與《火星任務》麥迪文（Matt Damon）合演新片《Ford v Ferrari》，雖然與威尼斯影展無緣，但仍可到多倫多影展爭奪觀衆選擇大獎。提起基斯頓比爾，有記者問他對於《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）將會接任做新一代「蝙蝠俠」有何意見？他大讚：「好選擇。」