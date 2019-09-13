加國播《願榮光歸香港》惹華人不滿 李婉華否認被封咪

【明報專訊】反修訂《逃犯條例》風波持續，近日有網民創作歌曲《願榮光歸香港》，不少市民聚集於不同商場及活動現場大合唱，表達他們的訴求。移居加拿大多年的無綫前藝人李婉華，被指在她主持的電台節目播放《願榮光歸香港》，惹起部分當地華人不滿向電台投訴，一度傳她被封咪，但李婉華已親自否認，亦有大批網民力撐她。何韻詩昨日到台灣出席「929台港大遊行：撐港．反極權」記者會，呼籲支持該活動。

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李婉華於2003年與丈夫李守正結婚後便定居加拿大，近年為加拿大中文電台AM1470主持節目。她在反修訂《逃犯條例》風波，不時在社交網就事件表態，曾上載黃色雨衣照，又不滿警方的暴力行為。近日有指她在主持的電台節目播放《願榮光歸香港》，引起當地不少華人不滿，向電台投訴，因而傳她被封咪。不過李婉華亦獲不少網民力撐，說她是真心支持香港。李婉華回應表示多謝關心，她不方便評論事件。對於傳她被封咪，她說沒有此事。

何韻詩赴台籲支持遊行

何韻詩在反修例風波一直高調表態支持，日前她飛往澳洲演講又接受電視台訪問，昨日她到台灣，呼籲台灣民眾支持本月29日舉行的「929台港大遊行：撐港．反極權」。她表示現在香港面臨非常嚴峻狀况，香港人已到了無路可退的地步。對於特首林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯條例》？她說：「香港人不斷被擋、被逮捕，沒有申訴的路，我們還是非常堅定，非常堅持五大訴求。」