紅館處男騷 張致恒無影 關智斌想喊 不停講多謝

關智斌在現場播放童年照，但最受觀衆歡迎的，還是他的騷肌照片。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】BOYZ的38歲成員關智斌（Kenny）早前因拍檔張致恒（Steven）奉子成婚，復被踢爆一腳踏五船的桃色風波，令BOYZ原定昨晚舉行的紅館騷胎死腹中，Kenny差點紅館夢碎。幸最後集氣成功，單飛舉行演唱會，並加開今晚一場，合共演出兩場，同屬英皇娛樂的好友容祖兒、Twins、張敬軒及古巨基力撐Kenny，擔任嘉賓。昨晚演唱會開鑼，全場爆滿，他以銀色閃爆造型登場，現場氣氛熱烈，他感觸說剛開騷已想喊。至於張致恒則未見到場。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Kenny入行10多年首次在紅館開兩場個人騷《Kenny is Born關智斌演唱會》，昨晚首場演出，下午他與經理人霍汶希及全體工作人員於紅館後台拜神，祈求演出順利。Kenny戴帽及身穿長袖外套步出，見他消瘦不少，有數十名粉絲特地來為他打氣，他不停揮手和鞠躬道謝，又行近粉絲打招呼，還企定定讓大家拍照，其間粉絲不停大叫：「Kenny good show！關智斌好靚仔！」他即回應：「Thank you，今晚見！」心情靚爆的他拿了一塊燒豬皮吃才返回場館準備。

大批圈中好友捧場

Kenny獲大批圈中好友捧場，包括胡定欣、鄭希怡與女兒、鍾欣潼老公賴弘國、吳千語、林奕匡夫婦、溫碧霞與丈夫等。演唱會為三面台，關智斌先以銀色外套加闊邊帽閃爆踏上升降台登場，以歌曲《眼紅館》揭開序幕，緊接獻唱《戀愛最初回》，全場鼓掌歡呼，他鞠躬道謝：「多謝大家！」還直言會不停說多謝，因為是台下那麼多人推到他上紅館。

以「斌」構思個唱名

Kenny之後感動的說：「我一定要好好多謝大家，多謝大家來到《Kenny is Born關智斌演唱會》，其實我已經想喊了！現在個腦一片空白，大家一定要畀最大歡呼聲我，因為今日是我的處男騷，在座8000人就見證住，好多謝大家。」他指一宣布開騷，網上已很多人幫他構思個唱名，包括《英皇群星伴斌斌》、《巨基爆斌》及《相敬如斌》等，笑言個「斌」字好似好好用。

粉絲見騷肌照尖叫

Kenny特別強調本身有很多歌，過去共出過4張大碟，當中更有冠軍歌，「好難㗎！我呢啲偶像派，我好多好歌，只是唔hit啫！」隨後唱出《東京特急》及《再見美惠》，獻唱《先知》時安排巨幕播出他童年至長大的照片，當中更有不少騷肌相，惹來粉絲尖叫。

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