張振朗擬通知黃心穎《牛下女高音》重見天日

【明報專訊】張振朗主演多部無綫劇集早前因不同原因相繼被抽起或播出無期，一度被封「地獄黑仔王」。近來終有轉機，繼《包青天再起風雲》播完後，另一部原本受黃心穎「安心偷食」影響而差點成為倉底貨的《牛下女高音》，獲無綫解封重見天日，更安排成為台慶劇。張振朗前晚錄影《香港唱好演唱會》，對《牛》劇播出感開心，「我都是剛收到消息，好驚喜，其實此劇很好，是勵志劇，講一班中佬追尋夢想，相當有情懷，希望大家焦點落在一班前輩演出，他們演得好好，而且是King Sir（鍾景輝）退休之作」。他聞說監製將《牛》劇播出消息發信息通知黃心穎，但未獲回覆，稍後他會嘗試聯絡對方。至於她是否參與宣傳？則交由公司安排。

張振朗笑言尚有《堅離地愛堅離地》、《機場特警》、《極道怪咖》3劇未出街，希望一步步脫除黑仔之名：「我都估不到，由幾個月前全部不能出街，到現在可以推出，真的要看時機，等上天安排。」在台慶檔期播出，是否鋪排機會給他攞獎？他笑言：「應該不是，若公司畀獎我當然接受，哈哈。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵、劉永銳

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