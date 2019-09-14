葉文輝開騷喊住唱歌憶亡母

【明報專訊】葉文輝（啤梨）慶祝入行20年，前晚於旺角麥花臣場館舉行演唱會，薛家燕、羅力威、方皓玟、鄧健泓、全民造星三子等擔任嘉賓，啤梨太太Michelle則在台下支持。他演唱時憶起亡母，更感觸落淚，場面感人。

啤梨自言入行20年，但2002年才真正唱歌，在樂壇經歷很多高低，幸好沒放棄，因他夢想是這個舞台。他邀請家燕姐和鄧健泓上台，家燕姐口快說錯看着啤梨結婚生仔，之後更正對方未做爸爸，二人合唱《陪著你走》。

羅力威伴奏幫口唱歌

啤梨向亡母送上一曲《從未忘記》，並由作曲的羅力威鋼琴伴奏及和唱。啤梨一開口已忍不住落淚，要求重唱，但依然難掩激動情緒，邊喊邊唱，頻頻用紙巾拭淚，羅力威幫口唱完首歌，還送上擁抱安慰。啤梨抱歉說：「你們應該不知首歌點唱，因我剛才都沒唱過，大家可上網聽。多謝羅力威寫這首歌，有他彈琴威力多100倍。」

前日是張國榮（哥哥）63歲冥壽，啤梨唱出連串偶像金曲致敬。他又在太太面前，與幾名女舞蹈員跳辣身舞，他表演後對太太說：「做騷不怕啦，平時無乜幾何。」又笑言兒時常模仿哥哥唱歌跳舞，希望將來像哥哥般，但長大發現都差很遠。

啤梨表示開騷興奮多過緊張，並感謝太太，他說婚後兩人每晚回家都會傾偈，但最近他要背稿和歌詞，她不敢打擾，要忍口不慣，所以多謝她共處一室給他很大空間。他排舞傷到肌肉，太太給他愛心按摩。

記者：陳釗