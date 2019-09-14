合唱瀕臨走音 黃智雯認練得少

【明報專訊】姚子羚、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、莊思明、江嘉敏前晚錄影《香港唱好演唱會》，合唱杜麗莎歌曲《眉頭不再猛皺》時歌聲不穩，陷入走音邊緣。黃智雯承認騷前沒有太多排練，6人只綵排過一次，難免緊張，效果未必最理想。姚子羚力撐表演算合格：「我剛剛拍完劇趕過來，大家沒有太多時間排，最緊要效果開心！」

姚子羚日日恭喜陳山聰

姚子羚最近與陳山聰合演新劇《大步走》，她笑言日日開工都恭喜這名準新郎。有否鞭策他婚前減肥？她說山聰之前拍《唐人街》時肌肉好結實，最近身形脹了一點，可能準陳太湯水充足，她都有受惠，陳山聰開工帶涼茶、湯水給她飲，是準陳太為她準備，覺得她真好。

陳山聰婚禮筵開10席

陳山聰首部孭飛「男一」的《今宵大廈》將首播，他對收視沒壓力。他指題材偏鋒，曾擔心大家不接受他，以為拍完不能出街，現在能推出已很開心，多謝監製、編審支持，幫他爭取好耐才有的機會。他自爆一向怕貓，劇中要跟黑貓演對手戲，花一星期克服對貓的恐懼。由於忙拍劇，11月婚禮交給未婚妻處理，婚紗相於開劇前已拍攝，婚禮從簡，只筵開10席。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵、劉永銳

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