女友計劃法國讀藍帶課程開甜品店 聞50萬學費陸浩明嚇怕

【明報專訊】陸浩明（6號）與女友陳詩欣（Ayan）昨日以情侶檔為食店開幕剪綵，6號化身「食神」，Ayan則變身學生妹，兩人即場炮製滑蛋鰻魚飯和凍飲，更互餵曬恩愛。看見女友的校服look，6號承認迷戀「制服誘惑」，曾多次明示兼暗示，Ayan卻一直未有行動，今次藉工作達成願望，開玩笑說寧願不要酬勞，只要保留校服帶回家。Ayan爆男友想做白馬王子，提議他穿白色制服扮護士，口花花的6號即說：「齊齊扮護士，互相身體檢查。」

他們在現場模擬簽紙宣誓時，被司儀催婚，6號稱雖然與女友有結婚打算，但求婚鑽戒未準備好，况且可能另有大計，「女友想開甜品屋，計劃去學藍帶廚藝，不過聽聞最少10多萬學費。我打算投資在她身上，待她學成歸來開餐廳養我，我喜歡食甜品」。

Ayan表示不介意養男友，但她的朋友到法國上藍帶課程花了50多萬。陸浩明聞言咋舌：「嘩！要跟無綫續多10年合約才夠錢。」一直想置業的6號，眼見近期社會及經濟情况不太穩定，他正密切留意，或待年底才入市。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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