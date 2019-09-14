李安《雙子任務》精華片段率先睇 韋史密夫分身自己打自己

從拍攝花絮片段可見，韋史密夫先以年輕殺手的身分演戲和念對白，然後經過電腦修飾，變成23歲的模樣，可謂巧奪天工。

【明報專訊】金像導演李安的荷李活新片《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man），將於下月10日在港開畫，電影公司昨日率先安排本地傳媒欣賞部分精彩片段，李安透過3D映像、4K解像度，配合每秒120格畫面的超高技術，把《黑超特警組》男星韋史密夫（Will Smith）一人分飾50歲及23歲兩位殺手的對戰場面，立體地呈現到觀眾眼前。

由李安執導、韋史密夫跟《誘心人》佳夫奧雲（Clive Owen）、《奇異博士》黃凱旋（Benedict Wong），以及《末世街10號》瑪莉溫斯達（Mary Elizabeth Winstead）合演的《雙子任務：疊影危機》，講述韋哥飾演頂級殺手亨利，正計劃退出江湖，突然被一名背景神秘的年輕殺手狙擊，對方似能預測亨利下一步行動，令他陷入極大危機。

動態捕捉技術

電影公司昨日公開其中兩場動作戲，韋哥一人分飾50歲的亨利，以及23歲年輕殺手，兩者先後在古舊建築物及地牢隧道內，展開槍戰和肉搏，令觀眾嘆為觀止。正如李安所說：「主角被年輕的自己追殺，多得現今科技發達，才能把這個引人入勝的故事，忠實呈現出來。」

李安前作《比利林恩的中場戰事》早已用上3D映像、4K解像度、每秒120格畫面等技術，拍攝出一個超真實的電影世界。《雙子任務：疊影危機》將同類技術再次提升，從製作花絮片段可見，韋哥首先扮演年輕殺手，透過先進的動態捕捉技術（motion capture），拍攝他的表情和對白，然後經過視覺特效部門，把這些資料「移植」到另一演員面上，效果堪稱天衣無縫。

除了電影畫面外，同場亦播出李安、韋哥跟此片監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）早前出席外國記者會的片段，李安表示《雙子任務：疊影危機》不單是一齣商業動作片，「運用先進的數碼拍攝技術，拍出更具人性的電影，才最重要」。

被要求演技差

韋哥笑言，攝影師經常把體積龐大的3D攝影機貼到他的面前，令他一時難以適應；又說扮演年輕殺手時，李安曾要求他「不要演得那麼好」，因為23歲的韋哥應該不是這個模樣，令他印象尤深。

謝利畢咸瑪則表示，早年已跟韋哥合作《重案夢幻組》系列，看着他由一個饒舌歌手，變為成功的演員，新片更一人飾演兩角，可謂演技大爆發，「我認為他絕對有資格提名奧斯卡最佳男主角」，逗得韋哥笑逐顏開。