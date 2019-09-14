出自傳揭悲慘童年曾被性侵 56歲狄美摩亞全裸登雜誌

【明報專訊】經典愛情片《人鬼情未了》女星狄美摩亞（Demi Moore）現年56歲，堪稱凍齡美魔女的她全，裸登上時尚雜誌《Harper's Bazaar》的封面，並接受《紐約叻女》莉娜丹恩（Lena Dunham）訪問。僅戴粉紅色Lynn Paik帽子及Van Cleef & Arpels手鏈拍照的狄美摩亞，對自己裸體充滿自信，她更向莉娜丹恩打開心扉，談及童年時目睹濫藥的母親，父親把媽媽的嘴巴撐開，又囑咐小小年紀的狄美用手指從母親口中把藥挖出來。狄美說此事對她的童年留下極大陰影。

狄美又在訪問中談及跟《喬布斯》男星阿斯頓古查（Ashton Kutcher）的姊弟戀於2005年修成正果，並於42歲時再次懷孕，為將出生的女兒取名Chaplin Ray，可惜懷胎6個月之後流產。狄美其後開始酗酒濫藥，又自責失去胎兒。她跟阿斯頓古查於2011年各走各路，兩年後正式離婚。狄美自言保持「清醒」之路毫不順遂，20多歲時曾戒酒成功，到40歲再次沉淪，直到50多歲終洗心革面。

其實狄美訪問中的內容，也刊登於本月24日推出的自傳《Inside Out》內，她還會談及於15歲時曾遭性侵，以及跟阿斯頓分手後所面對的種種健康問題。