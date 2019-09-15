容祖兒摸勻胸腹肌：實到似石春 關智斌邀軒仔壓軸合唱 觀眾叫咀嘴

【明報專訊】關智斌首個紅館騷《Kenny is Born關智斌演唱會》獲張敬軒、容祖兒、Twins、古巨基等力撐擔任嘉賓。關智斌前晚首場演出施展渾身解數，更除衫騷肌，容祖兒當眾摸他的胸肌及腹肌，大讚實到似石春。古巨基為關智斌設計性感「賞月裝」，關智斌自爆下身真空。蔡卓妍則笑關智斌：「你好直咩！」被粉絲期待的「相敬如斌」組合，張敬軒壓軸出場，與關智斌合唱時雙雙眼濕濕。尾聲時關智斌感觸落淚，提到BOYZ拍檔張致恒，重申沒有嬲對方，他們曾是出生入死的好兄弟，還擔心對方如何面對日後生活。

關智斌（Kenny）一連兩場紅館演唱會前晚開鑼，古巨基擔任嘉賓打頭陣出場，代替張致恒與Kenny合唱《La La世界》。基仔為Kenny設計前衛服飾，上衣得半截大騷腹肌，貼身褲兩邊穿窿。

古巨基設計性感「賞月裝」

Kenny自爆下身真空。基仔笑言設計概念好簡單，希望中秋節紅館都有得「賞月」。Kenny感激古巨基不收分文任嘉賓，知他沒有拍檔就來代替。基仔笑道：「網民提議我們叫『巨斌組合』、『童顏巨斌』，但感覺很鹹濕，我不適合和你組合，不如『相敬如斌』吧！你是不是很開心？你笑喎！」

阿Sa笑問Kenny：你好直咩？

Twins與容祖兒之後出場，分別大爆Kenny孤寒。Kenny與Twins合唱《明愛暗戀補習社》及《愛情當入樽》後，Twins數Kenny優點，當阿嬌讚Kenny說話很直，蔡卓妍（阿Sa）即笑問Kenny：「你好直咩？」全場爆笑。Kenny稱是指率直。

Kenny唱出連串快歌時與8名肌肉男舞蹈員勁歌熱舞，不時自摸，獻唱張國榮的《大熱》更扯爛背心，赤裸上身騷肌，全場尖叫。隨後容祖兒出場與他合唱《隆重登場》後，祖兒忍不住兩度輕摸他的胸肌，又經Kenny同意下伸手摸腹肌，她說：「點解咁益我？好實呀！好似石春咁，不過肚臍污糟咗，無人幫你捽咩？」Kenny稱知道容祖兒腳傷，特別安排赤裸男舞蹈員抬她出來。祖兒說好戥Kenny開心，比起將來他宣布結婚更開心。

與軒仔搭膊合唱 眼濕濕擁抱

Kenny安排張敬軒（軒仔）擔任壓軸嘉賓，軒仔以鋼琴伴奏出場，觀眾見到最期待「相敬如斌」畫面，瘋狂尖叫。他們合唱《情陷百老匯》後，觀眾不停大叫咀嘴及結婚。兩人有點尷尬，軒仔充耳不聞，又與Kenny拿緋聞開玩笑。他說：「歡迎大家來到『相敬如斌』演唱會，這個年代上網講吓就有㗎啦！」軒仔投訴Kenny利市都無封。Kenny反問不是他安排嗎？軒仔送上巨型果籃給Kenny，笑說：「有很多火龍果，好似我咁有益。」他們搭着膊頭合唱《笑忘書》時雙雙眼濕濕，繼而緊緊擁抱，場面感人。之後軒仔感觸道出Kenny北上發展時面對的困難，「冬天拍到生凍瘡，夏天要穿冬天衫拍，一場戲中暑4、5次，作為在他身邊嗰個，我覺得他是玩命，和容祖兒一樣，攞自己條命來較飛」。

無嬲張致恒「擔心佢日後生活」

演唱會尾聲，Kenny唱出《代表作》，他稱這首歌是目前為止，自己最後一首廣東歌，亦自知唱歌天分不足，但已盡全力。接着唱張敬軒為他作的《預言書》，他終忍不住流下男兒淚。唱出最後一首《大男孩》前，Kenny主動提到差點令他開不成紅館騷的拍檔張致恒，「大家知道這個本來是BOYZ的演唱會，當時好多人問我有無嬲他，真心講我是失望多一點。第二日他致電給我，向我很鄭重道歉，當刻我已經無嬲。其實我反而很擔心他，不知點面對日後生活。我不是求大家原諒他，亦未必適合由我講值不值得到大家原諒他，但他始終是一個和我打拼很多年、出生入死的好兄弟，我們一齊住、一齊玩，當中的汗水、淚水只有我們兩個才體會到」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com