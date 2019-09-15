台北小巨蛋開演唱會賀中秋 郭富城談女兒：非常幸福

【明報專訊】郭富城（城城）前晚於台北小巨蛋舉行巡迴演唱會，此行太太方媛及2歲大女Chantelle都有同行。方媛昨日在社交網上載母女合照，方媛穿著短褲曬長腿，身形弗爆，開心大擺甫士，Chantelle還跟着媽媽興奮踢腿，十分可愛。

努力歡呼尖叫 請食麻辣火鍋

城城於演唱會開場以一身黃色羽毛上衣，配以銀色網紗面罩登場勁歌熱舞。之後上演「人體摩天輪」的高難度表演，令現場氣氛高漲。他相隔7年再到台灣開騷，他說︰「7年是一個蠻長的時間，大家還是那麼熱情支持我 ，來我的演唱會。出場時感受到歡呼跟掌聲，給我很大的力量，作為一個歌手，聽到大家的聲音，真是一種福氣！」城城對歌迷說他的演唱會有3寶，分別是歌迷手上可隨時變色的熒光棒、歌迷的掌聲及歡呼聲。城城笑言如現場歌迷都努力歡呼尖叫，他就請大家吃麻辣火鍋。

其間城城感性說：「我4、5年前拍了一個保險廣告，當時我還沒結婚、生小孩。現在我有自己的小孩，而且是兩個，非常幸福。我也會想起我的母親年紀大了，行動不便，但是她永遠那麼愛我，只要有愛，我們永遠不會老，接下來這首歌是送給天下的父母。」城城唱出《不老的情歌》，又趁中秋節唱出一曲《月亮代表我的心》。

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