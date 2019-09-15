行賄助女兒入名牌大學 《靚太唔易做》菲莉絲迪判囚14天

美國歷來最大宗大學入學試弊案，菲莉絲迪侯夫曼（右）是首名被判刑的被告，她前日無論進入或離開法院，都是跟丈夫威廉梅斯（左）十指緊扣。菲莉絲迪最終被判監14日，罰款3萬美元，並要履行250小時社會服務令。（路透社）

【明報專訊】美劇《靚太唔易做》女星菲莉絲迪侯夫曼（Felicity Huffman）捲入美國歷來最大宗大學入學試弊案，她涉嫌於2017年用1.5萬美元（約11.7萬港元）賄賂他人，以修改其女兒的SAT試卷，令女兒入讀名校，菲莉絲迪今年5月承認控罪，並於前日宣判，她被判囚14日、罰款3萬美元（約23.4萬港元）及250小時社會服務令，出獄後亦需接受監督一年。

菲莉絲迪侯夫曼前日在丈夫、《依法犯法》威廉梅斯（William H. Macy）陪同下抵達波士頓地方法院；宣判前菲莉絲迪再次就事件致歉，「對我所作所為受到影響的家長、學生、學校、大學，我深感抱歉，我也愧對女兒Sophia和Georgia，以及丈夫，我背叛了他們」。

250小時社服令 罰款23萬

據報道，今年5月當菲莉絲迪認罪時，檢控官曾建議法院判她入獄4個月、罰款2萬美元（約15.6萬港元），以及接受長達12年的監督；最終法官塔萬尼（Indira Talwani）判她入獄14日、罰款3萬美元（約23.4萬港元）及250小時社會服務令，出獄後亦需接受監督一年。

今年3月美國聯邦調查局（FBI）搗破該國歷來牽連最廣、涉及耶魯、史丹福、加州大學洛杉磯分校等頂尖大學的集體招生賄賂案，當中涉案50人，包括大公司總裁、律師行合伙人、荷李活女星等，總數涉及2500萬美元（1.95億港元）賄款。案情指出，他們通過一家升學顧問公司勾結13名大學入學試考官、體育教練等人，使其子女順利通過入學試，或以體育優才資格，入讀著名大學。案中包括家長及體育教練在內50人被控，但沒有涉案學校及子女被起訴。據悉菲莉絲迪是案中首名被判刑的被告。

必須60日內入獄服刑

法官塔萬尼表示，菲莉絲迪在此案的衆多被告中並非最過分，但她明知犯法也參與，要做個好母親絕非藉口；塔萬尼說若不判菲莉絲迪入獄，人們永遠會質疑「為何你可逃得掉」。據報道菲莉絲迪必須於60日內入獄服刑，而她的代表律師表示，菲莉絲迪將在加州寓所附近的監獄服刑。

菲莉絲迪於宣判後由丈夫威廉梅斯及親友陪同下離開法院，她沒有回答現場傳媒提問就登車絕塵而去。菲莉絲迪其後在聲明中表示，毫無保留接受法院的裁決，她亦一直準備接受法官塔萬尼下達的任何懲罰，「我違法了，我承認控罪，對於我的行為，沒藉口或理由」。她再次向丈夫及兩名女兒，以及教育界道歉，「我特別要向那些每天用功為進大學的學生道歉，還有他們的家長，為了支持子女犧牲重大」。菲莉絲迪稱，過去半年對於自己的過失學習很多，現在目標是完成刑期，以及將來貢獻社區，誠實生活。