莫文蔚下月拉薩開唱 挑戰世界紀錄

【明報專訊】莫文蔚（Karen）世界巡迴演唱會日前到巴黎的「女神遊樂廳」（Folies Bergere）演出，她是首名華人歌手於該場地開騷。過往曾在該處演出的藝人皆大有來頭，包括差利卓別靈（Charlie Chaplin）、法國歌后Edith Piaf，以及艾頓莊（Elton John）等。

適逢Karen演出當天是其好友「哥哥」張國榮的生忌，她特別點唱了一曲《明星》來懷緬對方，她透露哥哥最喜歡的地方就是巴黎，因覺得當地很浪漫。Karen當晚戴上逾百年歷史的卡地亞古董后冠，當中有一顆7.43卡大的橢圓形鑽石，十分搶眼，Karen更演唱了一首法語歌《La Vie en Rose》。

Karen早前表示這次是自己最後一次大型巡演，旅程中添難忘回憶；另外，她將於下月12日假海拔3650米高的「世界之巔」西藏拉薩舉行演唱會，挑戰成為首名在世界最高海拔舉行大型售票演唱會的歌手，「我正式宣布挑戰健力氏世界紀錄，在拉薩萬人級別體育中心開唱！這是《絕色巡演》非常重要的時刻，我們要一起創造歷史！」她呼籲各地歌迷參與見證這重要時刻，她要在世界之巔、「絕頂」的青藏高原舞台上用音樂觸動世界。Karen的巡演還會到台北、東京、悉尼、吉隆坡等地演出。

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