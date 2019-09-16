10月開騷 5種語言演唱 蔡一傑狂操8塊腹肌

【明報專訊】蔡一傑將於10月26至28日在伊館舉行音樂會《Onederful Live Show 2019》，他跟蔡一智與蘇志威組成「草蜢」加入娛樂圈34年，這是首個個人音樂會，要在舞台上表現不一樣的蔡一傑。草蜢向來歌精舞勁，舞台演出經驗豐富，今次獨自演出，蔡一傑希望能返璞歸真，以實而不華的姿態，純以歌曲會知音。

娛樂組

場地：海洋公園萬豪酒店

蔡一傑希望有一個以靚聲為主的音樂會，向來追求完美的他，開騷前亦有勤做運動，預告會曬靚Body給觀眾欣賞；訪問當日他穿上背心，在健身室展示麒麟臂，令人眼前一亮，「我一直有操練，故這20、30年身材沒走樣，保持30吋腰，最近加操，練得有8嚿腹肌，但仍未是巔峰狀態」。蔡一傑最近每天在健身室操練3個多小時，另外有游水及跑步，準備加埋打拳，令身形線條更突出。

跟家傭學泰文

蔡一傑沒有量度現在胸肌有多大，「做運動不是鬥大，主要有線條，比例要好，我喜歡膊頭夠橫，但胸和背肌不需要太厚，這樣著西裝最好睇」。

這次搞個人音樂會，蔡一傑會選唱多年來獨唱歌外，會挑戰唱別人的歌，更以五種語言演唱加強難度，計有廣東話、國語、英文、日語和泰語，其中有一首日文歌，他被讚發音標準；過往草蜢曾翻唱泰文歌曲，他笑言要認真練習泰文，不能丟架，而他的泰文老師，正是家中泰籍傭人，另外他亦有買書自學，學語言也是他的興趣。

為演唱會特製兩款T恤

蔡一傑為音樂會設計了兩款T恤，其中一件是他英文名「Remus」的日文寫法，另一款是他親繪的「O」字圖案，兩款T恤均在網上發售，是否在音樂會現場出售仍未決定。他希望香港人開開心心入場睇騷，為觀眾發放正能量。

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