JLo新片脫衣舞孃敲詐富人 美國開畫票房稱冠

妮歌潔曼主演《The Goldfinch》改編自普利兹得獎小說，但開畫成績未如理想。

【明報專訊】上周五共有兩部新片在美國上映，成本僅2000萬美元（約1.56億港元）的新片《Hustlers》，由歌影三棲JLo（Jennifer Lopez）伙拍《我的超豪男友》吳恬敏（Constance Wu）主演，講述一群脫衣舞孃佈局報復金融大鱷的故事，收1310萬美元，擊敗同樣新上映由金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《The Goldfinch》，成為開畫冠軍。

新片《Hustlers》根據4年前《紐約》雜誌一篇題為《The Hustlers at Scores》的報道改編而成；報道中有關幾名脫衣舞孃如何從律師、醫生、金融才俊、銀行家等富人身上，用藥令他們迷迷糊糊之際，再到夜店消遣，並利用他們的信用卡刷下大筆現款，由於這些富人都畏懼事情鬧大後，會影響家庭及工作，一般都不敢張聲或報警，當時有人甚至以羅賓漢來形容這批「職業」女性。電影中則講述這群曾脫衣舞孃在金融風暴影響下，為報復手段骯髒的有錢人，王牌舞孃Ramona（JLo飾）決定聯同一群好姊妹，詐騙這群在華爾街偷呃拐騙的大鱷。

新聞報道改編

除了JLo和吳恬敏外，《叛諜追擊》系列女星茱莉亞史泰斯（Julia Stiles）及人氣饒舌女歌手Cardi B亦參與演出；據悉此片未計宣傳費，成本約2000萬美元，業內人士估計首周末收3200萬美元以上，大概已收支平衡。事實上《Hustlers》早前在多倫多影展舉行首映禮，大受歡迎，在影評網站爛番茄亦獲得87%好評。

映期踏入第二周的恐怖片《小丑回魂2》，氣勢依然強勁，上周五單日收1280萬美元，以30萬美元之差屈居亞軍位置，不過業內人士估計，《小丑回魂2》累積周末3日票房，應該可重登首位。

妮歌新片排第6位

至於金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《The Goldfinch》，改編自普立兹獎得獎小說，除了妮歌，還有《寶貝神車手》安素艾高（Ansel Elgort）及《盜海豪情︰8美千嬌》莎拉保羅森（Sarah Paulson）主演，講述13歲男孩與母親參觀博物館期間發生爆炸，母子天人永隔，男孩卻秘密收藏了當中一張名畫，這次悲劇改變了他的人生。觀衆卻似乎不大欣賞，在全美國超過2500家戲院上映，單日只收87萬美元，排在票房榜第6位。