開多兩間燉湯店娶莊思明 楊明：她下半生交給我

【明報專訊】楊明有份投資的燉湯店於灣仔開分店，昨日邀請逾30名藝人如張振朗、林淑敏、許家傑、陳曉華（Hera）、陳煒、徐榮、尹揚明、張達倫、陸浩明、黃子恆等參與開幕禮。女友莊思明忙於拍劇未有現身，問到生意愈做愈大，何時娶女友過門？他大派定心丸說：「雖然未開夠19間分店，不過她的下半生都應該可以交給我。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

楊明的在荔枝角和炮台山開設的燉湯店生意不錯，今次再與4名合伙人斥資7位數再開第3間分店，他說：「我是將之前兩間店賺到的錢，再放落這間店營運，不用自己再掏荷包投資，目標希望全港18區都有分店。」他指自己不用拍戲時，都會親自落舖頭做侍應，「收銀機系統複雜，伙記寧願叫我幫手執餐、抹枱，或者跟客人合照」。

目標全港區區有分店

楊明女友莊思明因忙於拍劇未有現身，只能拍片和送花籃祝賀，更派出孖生家姐莊思華代表出席；現在生意愈做愈大，問到他和女友何時結婚？他笑說：「雖然未開夠18間分店，不過她的下半生都應該可以交給我，當事業基礎再打好一點，能開多兩間超級大分店，就可以結婚啦。」楊明現在滿腦子生意大計，除燉湯店外，他在大馬開設服裝店，又準備推出自家品牌的燉檸檬，在超市上架售賣，相信很快儲夠老婆本。

問楊明是否先向女友「落訂封盤」？他得戚說：「不用，已經封盤，邊個敢同我爭！」

林淑敏許家傑戥老友開心

好友林淑敏、許家傑戥楊明的生意愈做愈大開心，但大爆之前到長沙灣拍攝劇集《愛回家．開心速遞》外景，趁機幫襯老友的燉湯店，卻未獲折扣，許家傑還笑說：「店員還反問誰是楊明，楊明話要落舖了解一下。」他知道楊明為這檔生意籌備已久，拍攝新集《機場特警》時，已見對方密密傾電話為新店張羅。

林淑敏自認沒有生意頭腦，「我似隻牛，只懂打工等出糧，有錢剩就儲下來」。許家傑自告奮勇提議為她理財，他說：「我未入行前做會計核數的，所以數口精，會斤斤計較，欠20元飯錢都會追。」

陳曉華想做美容生意

陳曉華自言對做生意甚感興趣，但對營商一竅不通，希望可遇到合伙人做美容生意，認為女人錢最易賺，「我未選美前，試過爛面，花很多錢做美容，皮膚反而更差，所以想做美容這門生意，找合適的產品跟大家分享」。問到有沒有幫緋聞男友狄以達美容，她笑說：「不知喎，不過他本身皮膚好好。」達仔的製作室因爆光管有損毀，Hera表示有發訊慰問對方，「他說ok，已經處理緊」。

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