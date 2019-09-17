兩片包辦多倫多影展觀眾選擇大獎 史嘉麗祖安遜勢成奧斯卡大熱

史嘉麗祖安遜在《婚姻生活》扮演婚姻失敗的荷李活女星，她笑言電影跟現實不相伯仲。

史嘉麗祖安遜主演《Jojo Rabbit》及《婚姻生活》分別獲得觀眾選擇大獎的最高票數頭兩位，證明她的努力沒有白費。

【明報專訊】第44屆多倫多影展剛於前日閉幕，被喻為來屆奧斯卡最佳電影的得獎指標、觀眾選擇大獎同時公布名單，《雷神奇俠3：諸神黃昏》新西蘭導演Taika Waititi自導自演的喜劇《Jojo Rabbit》大熱稱冠，Netflix原創電影《婚姻故事》（Marriage Story）排第2位，巧合的是，兩片均由「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）擔綱主演，令到她問鼎金像獎的行情迅即看漲。

跟威尼斯影展不同的是，多倫多影展不設競賽單元，亦沒有專業評審團，改由觀眾投票決定最高榮譽的觀眾選擇大獎名單。不過，今屆多倫多影展改制，取消頒獎儀式，得獎名單直接由社交媒體宣布，獲頒大獎的《Jojo Rabbit》導演Taika Waititi，昨日透過綜藝網站The Hollywood Reporter發表致謝辭。

導演扮希特拉搞笑

「電影發生在一個缺乏寬容和理解的時代，我希望透過本片，能夠提醒大家，就算身處最混亂的世界，無論任何年齡、性別、宗教、種族，都能夠重新聯繫起來。」Taika Waititi又表示，獲頒觀眾選擇大獎，對他來說是「莫大的榮譽」。

《Jojo Rabbit》以第二次世界大戰為背景，講述史嘉麗祖安遜與兒子相依為命，後者從軍期間屢受挫折，於是幻想出一個虛擬朋友，讓他傾吐心事，而此人正是Taika Waititi扮演的「希特拉」。某日，兒子意外發現母親的秘密，原來她把一名猶太少女窩藏在家，從此兒子的世界出現翻天覆地的變化。

《Jojo Rabbit》將於下月18日在美國開畫，香港則要等到明年1月2日上映。此片在多倫多影展舉行首映禮後，全場觀眾起立鼓掌，證明它深得影迷歡心。

《上流寄生族》得票第三

另一方面，得票率僅次於《Jojo Rabbit》、同樣由史嘉麗祖安遜主演的《婚姻生活》，跟早前揚威康城影展並奪得最高榮譽金棕櫚大獎的韓片《上流寄生族》，齊齊躋身三甲位置。

《婚姻生活》講述史嘉麗飾演荷李活女星，跟《星球大戰：原力覺醒》男星阿當戴華（Adam Driver）扮演劇場導演結婚後，如何由佳偶變怨侶，甚至面臨離婚的故事。此片先在美國上映，稍後再於Netflix上架。

多倫多影展的觀眾選擇大獎得主，過去多次跟奧斯卡最佳電影的得獎名單雷同，因此被視為金像獎的風向計，例如去年的《綠簿旅友》，又或是數年前的《被奪走的12年》、《星聲夢裡人》及《抖室》等，難怪《Jojo Rabbit》得獎後，隨即被視為奧斯卡熱門。