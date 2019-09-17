The Cars樂隊主音Ric Ocasek逝世

【明報專訊】美國新浪潮搖滾樂隊The Cars的主音結他手Ric Ocasek，前日在紐約家中逝世，享年75歲。綜合外電報道，前妻Paulina Porizkova在寓所內發現Ric Ocasek昏迷不醒，救護員接報到場，證實他已不治，死因有待法醫公布，但據英國《每日郵報》引述知情人士透露，Ric Ocasek該是「死於自然」。

1976年在波士頓出道的The Cars，由主音結他手Ric Ocasek、低音結他手Benjamin Orr等5人組成，曾被《滾石》雜誌譽為當年最佳新人，樂隊出道兩年發行首張同名專輯，美國熱賣600萬張，成績理想，1984年更憑第5張大碟的主打歌《You Might Think》贏得第一屆MTV音樂錄影帶頒獎禮的年度最佳MV大獎。其他名曲包括《Just What I Needed》、《Let's Go》及《Drive》等。

可惜好景不常，樂隊於1988年解散，加上創隊成員Benjamin Orr在2005年因胰腺癌病逝，令到Ric Ocasek一直渴望原班人馬重組的夢想幻滅。去年The Cars獲邀加入搖滾名人堂，Ric Ocasek最後一次以樂隊主音名義表演。