陳慧珊做超齡家長自嘲「三遲」 爆老公接女放學被誤會是外公

【明報專訊】當年無綫四大花旦之一的陳慧珊近年專注教育工作，早前與老公鍾家鴻夫妻檔上陣，構思及製作星級教育訪談節目《放學後》，她身兼主持並碌盡人情卡，邀請10多名不同年紀、階層和身分的嘉賓，到節目分享各自的學習歷程。正於香港大學修讀教育系博士學位的陳慧珊，表示做這節目全因有使命感，希望學以致用。她坦言仍然熱愛拍戲，但現階段個天叫她不要做住。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

陳慧珊（Flora）與老公鍾家鴻（Mike）一起受訪，分享他們製作節目《放學後》的理念和拍攝過程。Flora稱節目籌備了3年，拍足12個月。問為何有此構思？她說起初想做一個稱職的媽咪，所以重返校園，雖然她形容自己是「三遲」，遲做媽媽、遲入教育界和遲讀書，但好處是人生經驗較多，得到家長、老師和學生的信任，會跟她傾偈分享，「當我聽到他們有很多困擾，有很多想改變的東西，我便想是否可利用自己所學到的東西來做一點事，我覺得是一個使命。所以便用我在娛樂圈20多年的經驗，和這8年在教育系所學到的東西，帶出一些理念」。

談教育制度 小學階段最重要

Flora表示有意投身教育界，今次製作《放學後》只是很初步。談到現今香港的教育制度？年輕時在美國接受教育的Flora坦言每個地方的教育制度都有改善空間，認為小學階段最重要，「我在1970年代讀小學時，當時教育制度是老師不斷講，學生耹聽吸收。現在已有改進，我覺得小朋友讀小學時應該盡量去玩，例如爬樹、畫畫和跳舞等，自己去探索、去學習面對和解決問題，而不是要做出任何成績」。

Flora與老公都是經歷第二段婚姻，當生下女兒Mira時，他們的年紀都已不輕，所以看法也不會跟女兒同學的家長一樣。

年齡較女兒同學家長大一倍

Flora與Mike齊聲表示他們已是超齡家長，Mike笑說：「我們的年紀相較其他家長差不多大一倍，他們才30歲，我已經60歲，Flora也近50歲了，正如Flora的大學論文教授都只是30多歲。」Flora又爆老公去接女兒放學時，試過被誤以為是女兒的外公。

談到對女兒Mira的教育方法，兩人表示與女兒之前無代溝，反而是女兒告訴他們想怎樣，「我們會因應小朋友的需要去教。她什麼事都會跟我們講，把她的看法講出來，在三四歲時已有這個做法，所以她現在最喜歡的科目是哲學和畫畫」。Flora又稱現時的3歲小朋友已用平板電腦，女兒5歲時已經叻過她，所以他們必須與時並進。Mike自嘲道：「因我們的CPU始終舊了，他們攞住部電話玩兩吓就會，但我們學4次還未熟。（可跟到女兒節奏？）講真的，開始吃力了。」他們說可以用心和經驗去教導女兒。

投資不止7位數 感激嘉賓配合

談到今次自資製作，他們稱製作費和時間都超出預算，不但拍攝難度大，投資還不止7位數字，但很滿足，希望獲教育界、學生及家長支持，大家看完有共鳴。Flora自嘲中文程度有限，每次拍攝前都花很多時間跟嘉賓講解，不行便用手語。今次節目中她訪問了10多名嘉賓，包括宣萱、吳鎮宇、胡杏兒、林日曦及曾俊華等，分享各自的學習歷程。兩人感激嘉賓幫手和配合，因嘉賓所出的力量跟他們一樣，但沒有回報，例如顧紀筠早已說不再做幕前，但都接受他們訪問，分享讀天台小學的年代，和如何走向成功之路。胡杏兒最好笑，她佗第一胎時已開始傾，但生完都未拍到她，到她佗第二胎才開始拍攝。

Flora表示每名嘉賓都令她留下深刻印象，因他們都付出真心。對Mike留下深刻印象的嘉賓則是林日曦，對方的態度不禁令他鼓掌，「我們看着他由商台到創立100毛，我們邀請他時還未當上市公司主席，他起初說90%不會做，還反問我們為何找他。後來聽Flora講解僅5分鐘已被打動，答應會99.9%當嘉賓」。

做教育工作有使命感

問到現在忙於教育工作，是否已無興趣再拍劇？Flora稱一日是演員、永遠都是演員，「我很喜歡演戲，但這個階段，我覺得是個天叫我不要做住，做了現在這件事先，因感覺到身上有個使命感」。

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