新歌MV首播逾500萬點擊 周杰倫破天荒與阿信合作

【明報專訊】周杰倫足足有16個月沒推出新歌，前晚他事先張揚新歌《說好不哭》播出，果然給粉絲極大驚喜。由前晚11時首播到昨日，24小時內在YouTube的點擊量已逾500萬次。周杰倫給歌迷重量級「彩蛋」，就是五月天主音阿信跟他的合作！這兩名先後跟蔡依林名字扯上關係的男人，來個破天荒合作，擦出了不一樣的音樂火花，令粉絲充滿驚喜。

娛樂組

周杰倫（周董）昨日在社交平台正式介紹新歌《說好不哭》，由他作曲、方文山作詞、五月天阿信合唱，這是他邁向樂壇20年的歷史性合作。《說好不哭》是未播先轟動，在內地的3大數位平台預購量愈170萬張，粉絲超期待。前晚首播MV中，見周杰倫在天台彈鋼琴，2分多鐘後出現「彩蛋」，就是五月天主音阿信在畫面出現，他彈着結他跟周杰倫合唱，令周董與阿信的粉絲好激動。

周董邁向樂壇20年

周杰倫與五月天的「音緣」始於2013年，當時周杰倫在台北舉行演唱會，請來五月天擔任嘉賓；相隔4年多，五月天在2018年開騷則獲周杰倫Sing撐。周杰倫說：「之前的合作很開心，但只是演唱會互相做嘉賓，我覺得是不夠的，一定要來合作新歌！所以特別邀請阿信來對唱這首歌曲，他也答應得很爽快，很感謝他！」周杰倫加入樂壇即將20年，此時跟阿信合作意義非凡，他覺得這是其邁向樂壇20年的一次歷史性合作！阿信說：「周杰倫是很專業的音樂人，不管是編曲、製作、合唱等任何細節，他都有想法也安排得很好，所以跟他合作，我們彼此完全信任，不需多花時間溝通，很輕鬆的。」

MV藏《不能說的．秘密》

周董在社交平台留言談感受，MV中阿信的出場是精心安排，待他唱完副歌後，大家仍未發現阿信身影。MV在東京拍攝，周董自誇他們隱藏得太好，所以兩人在東京街頭逛街的行蹤沒有曝光，要是被穿橋便前功盡棄。他說：「我們都知道五月天是大家的青春，出道20年，第一次的合作，再次謝謝主唱大大 @ashin_ig，跟我一起給這些陪着我們20年的歌迷美好的回憶。 」MV中的男、女主角也備受關注，女主角是日本演員兼模特兒三吉彩花，男主角則是曾演出《假面騎士Zi-O》的渡邊圭祐；MV中還藏有《不能說的．秘密》電影橋段，就是拍拍肩膀、用食指戳對方臉頰的甜蜜動作，讓粉絲勾起12年前的電影片段。