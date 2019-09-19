「香港樓市係全世界最靈異嘅鬼古」 《金宵大廈》對白貼地獲讚

監製葉鎮輝說劇中的黑貓「靚寶」是挑了很久才找到的貓演員，但經常跟牠演對手戲的陳山聰原來很怕貓，鏡頭前看他抱着「靚寶」，其實經過多番心理掙扎才克服恐懼。

【明報專訊】無綫新劇《金宵大廈》承接低收視的《她她她的少女時代》晚上9點半檔期，至昨晚播出第三集，暫未知收視成績，但口碑不俗；劇中提及香港住屋問題，網民讚夠貼地，而且懸疑氣氛驚嚇，有電影感。另外，此劇亦比一般TVB劇集的對白露骨，故事涉及時鐘酒店，「臭雞」、「青頭仔」與「小鋼炮」等穿插其中。《金宵大廈》監製葉鎮輝接受《明報》電話訪問時表示，此劇要拍驚嚇效果但不能嚇走觀眾，題材貼地才引起共鳴，並稱是新的嘗試。

娛樂組

《金宵大廈》首集講述男主角陳山聰在新樓盤擔任保安，他評香港的樓價是宇宙奧秘的問題，連霍金也難解答，又說：「香港樓市係全世界最恐怖、最靈異嘅鬼古」、「買樓係香港人嘅畢生夢」、「我醒目呀，十幾年前入定紙，有公屋住，唔使追呢個香港夢」、「今時今日搵三萬住私樓，不如搵萬幾住公屋」。網民讚對白夠貼地，節錄成金句。葉鎮輝稱這些是時下香港人的經歷，大學生也情願少掙錢，可以申請公屋。希望劇中題材引起觀眾共鳴，從故事帶出信息。

露骨對白 監製：經過審查才播出

除了金句掀話題，劇中對白也較大膽露骨。前晚一集講述飾演時鐘酒店老闆的康華笑方紹聰是「小鋼炮」；黃文意演「兼職女友」甩底，被陸永鬧「臭雞」。葉鎮輝稱尺度較大膽，因為要切合故事人物，要有味道，但會經過TVB審查才播出。

《金宵大廈》以一座大廈為背景，不同單元故事涉及前世今生、夢、寓言、自然力量等題材。當日決定拍此劇時，葉鎮輝跟編審羅佩清要處理驚嚇效果，若太恐怖怕嚇走觀眾，所以必須兩者取其輕，事實上劇中由頭到尾也沒有鬼出現。

奇幻版《七十二家房客》

提到有網民批評首個故事「夢」似電影《踏血尋梅》？他稱畢竟是電視劇尺度，所以劇中方紹聰飾演的大陸劫匪殺「兼職女友」黃文意後沒有肢解她，鏡頭只見有血水流入浴缸，留待觀眾想像。至於有指《金宵大廈》似台灣電影《樓下的房客》？葉鎮輝稱沒看該片，所以不知道是否相似，他形容《金宵大廈》是奇幻版的《七十二家房客》可能更貼切。

陳山聰克服怕貓恐懼

男女主角陳山聰與李施嬅的演出受讚賞，劇中黑貓「靚寶」也成為話題；葉鎮輝稱黑貓感覺有靈性，揀了很久才找到「靚寶」演出。男主角陳山聰卻怕貓，他知道有貓出現時特意致電監製表達憂慮，但故事中貓是不可或缺的「角色」。

葉鎮輝透露山聰有童年陰影，曾被貓抓傷。拍攝初期他跟「靚寶」要保持距離，後來克服了恐懼，可以抱着貓拍攝。有讚《金宵大廈》拍出電影感？葉鎮輝笑言沒有特別器材，只是他跟編審對燈光與各方面製作有要求，大家有心，一樣達到拍攝效果。