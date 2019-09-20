羅蘭封「哈囉喂榮譽龍婆」 林明禎讚慈祥好貼心

【明報專訊】羅蘭早前孖馬來西亞藝人林明禎為海洋公園哈囉喂拍攝宣傳廣告，兩人昨日現身海洋公園出席哈囉喂揭幕禮。連續10年參與哈囉喂活動的羅蘭獲頒「長期服務獎」，封為「哈囉喂榮譽龍婆」。問到酬勞是否每年遞增？羅蘭表示今年有加人工，加幅滿意。獲頒10年服務獎是否開心？羅蘭說：「時間過得很快，要好好珍惜每一天。」

在廣告中飾演羅蘭孫女的林明禎前晚到港即到鬼屋試玩，她說：「真的很恐怖，道具和化妝都很用心和精緻。我以前在馬來西亞看過羅蘭姐演出的鬼片，她在戲裏真的很恐怖，令人心寒，知道跟她合作拍廣告宣傳片，心情很緊張，以為羅蘭姐像戲中般恐怖，但真人原來很慈祥，好sweet、好貼心。」她又笑謂在廣告中可以殺人，令她興奮到頭痛。羅蘭則搞笑說：「她給我吃的肉很鮮味，不知是什麼肉，總之不是小鮮肉！」

望合作拍恐怖片

林明禎之前拍過一部恐怖片，覺得與恐怖片有緣分，希望未來可以與羅蘭合作拍部恐怖片。羅蘭亦想跟「孫女」合作，大讚她又乖又文靜。林明禎此行除為廣告宣傳，還會留港拍電影《一秒拳王》，她說：「我在戲中不是演拳王，是個瑜伽教練。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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