與黃翠如遊紐約 唐詩詠遭意國男獻吻嚇呆速逃

【明報專訊】唐詩詠昨日出席家用美容機宣傳活動，皮膚保養得宜的她每日都有敷面膜習慣，但甚少幫男友敷面膜，只會以皮膚變靚去吸引對方護膚，「當另一半見到你貪靚，佢自然就會敷面膜。」問她現在可有敷面膜的對象？詩詠大呻目前單身，不過，詩詠早前與翠如到紐約出席時裝周，順道四處觀光遊玩時，遭意大利籍男司機獻吻，詩詠似乎不太受落，急急腳速逃。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

唐詩詠笑言現在對象只有黃翠如，更謂早前兩人到紐約出席時裝周，打算完成3天的工作後，再留多兩日在當地遊玩，於是懇求翠如作伴，「翠如現在有家室，所以出發前還要懇求她老公（蕭正楠）『放行』，她老公都很好，知我很悶，所以答應放行一日，好過無」。

感謝蕭正楠放行翠如

唐詩詠笑言現在約會翠如，事先要得阿蕭批准，明白有家室的人是麻煩一點，所以她現時會好好享受自由時光。問她不是也有男友嗎？詩詠表示沒有，再次否認與陳思銘的戀情。

問到旅途上可有艷遇？唐詩詠表示沒有，但在當地坐出租單車遊公園，遭外籍男司機獻吻，「他是意大利人，我只是很禮貌地跟他say goodbye，他就惜了我一啖，當刻我呆了，望住我的朋友，朋友說意大利人是這樣的」。對方靚仔嗎？「OK啦，好後生，大概30歲。」對方可有取聯絡方法？「他曾表示可以帶我們周圍吃，但我不斷說bye，因為第一次遇到這種經歷，都被嚇到，被他惜完立即走了。」

反駁舊愛洪永城批評

對於舊愛洪永城在她與翠如上載的相片下留言，笑指她們將紐約影到好似日本一樣。詩詠笑言：「有無搞錯？我們花了很多心機去影，是背景影響，無關拍攝問題，下次見到他要鬧，他亦經常將日本影到好像香港。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com