黃翠如表明人妻身分 被當透明

【明報專訊】黃翠如昨日出席記者會，即場淺嘗不同味道日本清酒和美食，她透露間中會與丈夫蕭正楠一齊下廚煮清酒海鮮鍋，認真Sweet。

爆老公醉酒唱歌

自稱酒量好的翠如會限制自己只可「兩杯」落肚，皆因她當年初入行，曾跟壞分子陸浩明第一次到蘭桂坊消遣，結果飲醉後狂嘔吐兼暈眩、斷片，須由同事送返家，此後引以為戒，美酒淺嚐即止。至於蕭正楠的酒量，翠如說：「他意志力強，自我控制力好，酒後多數不停說話，有時自言自語，更會唱歌，跟曹永廉酒後情况一樣。」

本月初翠如和好友唐詩詠完成紐約工作，順道逗留當地旅遊，提到唐詩詠獲意大利男士goodbye kiss，翠如稱她們到公園遊玩，那名外籍司機不斷跟詩詠傾偈，「他們全程忽略我，臨別時，聽到男仔啜一聲惜落詩詠塊面，不過他們沒有交換聯絡，只說下次再去紐約會探望他」。翠如強調此行無時無刻都表明自己是人妻身分，「希望詩詠有異地艷遇，不再經常黐我身」。

賞月10秒打道回府

翠如為怕中秋佳節不在港令丈夫不快，特意趕回港陪他「追月」，可是他落街僅看10秒便急於回家，令她大感無奈。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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