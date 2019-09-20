棟篤笑紅館開鑼 林海峰領觀眾嗌3次「林狗下台」

【明報專訊】林海峰（Jan）一連7場紅館棟篤笑《林海峰是但噏HAPPY MONDAY 2019》昨晚正式開鑼，吸引林嘉欣來捧場。

開騷前拜神切燒豬

開騷前，大約傍晚6點半，頭戴漁夫帽、身穿黑色紀念T-Shirt的Jan，與著上白色T-Shirt的老友葛民輝，猶如黑白雙煞，兩人與一眾工作人員到後台進行拜神儀式，誠心上香然後奠酒和化寶，祈求演出順利，其間阿葛貫徹搞笑作風，站在化寶盆前說：「化寶過來，化寶過來。」

接着，Jan與工作人員齊齊切燒豬，可是Jan不夠力，唯有將重任交回切豬師傅，師傅隨即遞上燒豬給Jan品嘗，阿葛雙眼發光說：「正呀！」大家吃得津津有味。

在場圍觀的粉絲，大叫「good show」為Jan打氣，Jan心情大好向群眾揮手，並報以微笑。在紅館外，設置攤位發售紀念T-Shirt及Tote Bag， 價錢由280元至380元，部分貨品未開騷已售罄，銷情甚佳。

「激嬲全香港人更容易，有一個人做到」

棟篤笑甫開場，Jan穿T-Shirt上台，他稱做show前很多人跟他說話，有叫他「畀多啲歡樂香港人」、有提醒「說話不要太偏激，要中立」、亦有說「全靠你為香港人發聲」，讓他突然感到自己好重要似的，其實是被擺上枱，他說：「𧨾人笑好難，𧨾香港人笑更難，𧨾一班唔開心的香港人笑是難上加難。激嬲香港人好容易，激嬲全香港人更容易，有一個人做到…… 」令全場觀眾歡呼，Jan笑問：「你知我講邊個咩？」

「只要一個人唔再返工，全部人返工都開心」

Jan提到棟篤笑以「HAPPY MONDAY」命名，是想大家星期一返工開心，但這幾個月來發生很多事， 特別每星期六、日，令大家星期一返工很不開心，他說：「只要一個人唔再返工，全部人返工都會好開心。」全場觀眾喝彩。

台下大叫「光復香港 時代革命」

Jan提到有10年沒有聯絡的朋友，傳來一張街上寫「林狗下台」（林狗為林海峰暱稱）大字的照片給他，指他終於有今日。他為此考慮自己應否下台去換衫，然後帶領全場觀眾3次叫喊「林狗下台」，Jan說要順應民意下台換衫。現場觀眾有大叫口號「光復香港，時代革命」，又叫「香港人加油！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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