視障少年Kodi Lee 膺《全美一叮》冠軍

【明報專訊】還記得「香港小巨肺」譚芷昀（Celine）前年參加美國才藝真人騷《全美一叮》嗎？事隔兩年後，第14季《全美一叮》剛於昨日舉行總決賽，患有自閉症的視障少年Kodi Lee自彈自唱《Lost Without You》，擊敗底特律兒童合唱團等競爭對手，榮登冠軍寶座，贏得100萬美元（約780萬港元）獎金。當主持人Terry Crews宣布得獎名單時，現年22歲的Kodi Lee興奮得不斷跳起，並說：「太神奇了，令人難以置信。」

生於美國加州的Kodi Lee，小時候曾入院接受大手術，加上罹患自閉症及視障，生活過得不容易，但他同時擁有「過耳不忘」的天賦才華，只要聽過一遍樂章，便能重新彈奏出來。還記得他首次踏足《全美一叮》舞台，自彈自唱《A Song For You》過後，即獲評判之一Gabrielle Union按下金掣（Golden Buzzer）直接保送他晉級，所以當他贏得冠軍時，台下的Gabrielle亦感動得熱淚盈眶。

《全美一叮》今季總決賽的表演嘉賓陣容亦相當強勁，除了曾經擔任本節目評判的女歌手Paula Abdul之外，還有雪兒（Cher）、Billy Ray Cyrus，以及華裔鋼琴家郎朗等。