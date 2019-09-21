「以前講炒樓 現在嗌加油」 林海峰笑談香港核心價值：放假返鄉下

【明報專訊】林海峰一連七場《是但噏Happy Monday 2019》前晚在紅館舉行首場，兩個半小時的棟篤笑，林海峰從打工仔生活講到家庭鄰里關係，內容諷刺時弊、抵死啜核，引發觀眾共鳴，大嗌「香港人加油！」

記者：鍾一虹

林海峰（Jan）的棟篤笑前晚在紅館開鑼，開場不久便領觀眾嗌3次「林狗（林海峰暱稱）下台」，他下台換衫後再出場，問觀眾搭什麼交通工具到場，有回答揸車來，Jan笑說：「泊火車站呀，希望你架車不會出軌啦。」他又指開工前遇到一名從廣州來看騷的朋友，「他說來香港好驚，驚返不到去。今晚我們全部人保你，OK，歡迎廣州的朋友」。

講起打工仔心態，Jan稱最期待的假期是端午節，「端午節是紀念愛國詩人屈原投江自盡的節日，如果有一個人為國犧牲，你都有一日假期，我相信香港不久將來，全年可能返幾日工」。講到放假，Jan說：「香港的核心價值除了自由、民主、人權、法治、廉潔，最重要就是『放假返鄉下』，呢個非常重要。所以我們見到表達自由、言論自由、什麼自由慢慢被收窄，慶幸我們仲有放假返鄉下的自由，萬一呢個核心價值都被攻陷埋的話，就不得了，下次畀你去日本，但只畀你去日本機場，然後原機折返香港，問你死未？再嘈再收窄，下次只畀你去『激安』，香港嗰間。」全場歡呼拍手。

最後犧牲 有假不放照返工

Jan續說：「放假是香港核心價值，我們要好好捍衛，我們看到以往幾年很多香港人爭取不同的東西，用了不同行為、行動，但結果有很多犧牲，再犧牲落去不是辦法，如果再迫到埋身可以點做？去盡一點，就用『極端超級無敵super不合作運動』，自己同自己過不去，舉例下次你返工，突然有日8號風球，你有假期，但不放假照返工，呢個就是香港人最後的犧牲，爭取到什麼我不知，但相信差人應該不會拉，不會返工都告我非法集結？在港返工是天經地義，不返工是天地不容，有假不放照返工你都拉，就真是天妒英才。」

當年四大天王 今日五大訴求

之後Jan談到現在的社會現象，「我們這些廢中成日都話欠了年輕人，但我們有欠無還，所以誠信破產。我們成日話自己年輕過，所以我們知，但我們點會知呢？我後生時拖手最多拖兩隻，我見現在的後生拖手拖條鏈出來。你後生時暑假點過？當時有四大天王，今日後生是五大訴求，所以不要再講年輕人是社會未來棟樑，年輕人不是未來，是現在呀。講呢句說話的人已經是過去嘞，就是一班棟樑，由過去棟到現在，希望棟到將來，搞到大家一棟都無，那年輕人邊有未來呀？問題是未來棟樑棟去邊？他們棟了入監倉，法律學者、大學教授、議員、社工及大學生都棟了入監倉」。

「登報感謝阿媽沒有大細超」

他回憶小時跟弟弟打交，媽媽家法侍候，差點家變，今時今日終於明白箇中道理：「細個同細佬打交，阿媽話不要嘈，兩個都打，打到藤條都爛埋，不知我還是細佬話要登報脫離母子關係，我阿媽話你試吓，之後去煮飯。那時我只讀小學，我字都唔識多隻！好彩無做，點解呀？因為剛好隔籬屋有兩個仔又是姓林，有一日兩個又打交，然後林師奶就話『你兩個不要嘈，你做乜攞東西掟他？你又做乜用支棍打他？只打你一個，你乖，請你食雪糕』。之後兩個打得更勁，打到家變。如果今日登報我會講，本人林海峰與細佬曉峰，感謝我阿媽以公平、公正、公開方式處理我兩兄弟，絕無大細超，不孝子上！」台下歡呼。

Jan形容大家做好多事即使辛苦都會做，因為金錢是所有問題的答案，他說：「現在好多人叫『加油』是收了錢嗎？呢個同錢無關，香港人真的變了，以前香港人叫『香港人炒樓』，不同今日叫『香港人加油』，他們叫加油是因為香港人熱愛香港地。」Jan又說：「叫『香港人炒樓』是賺住嗌，你叫『香港人加油』是明知蝕住都叫落去。」全場即時大叫「香港人加油」。Jan說：「呢班觀眾不是收了錢，他們是畀錢入來嗌，香港人變了，得我一個是收了錢。」

黃秋生：咁多人喺度合唔合法㗎？

謝幕時，Jan笑稱入場觀眾都受姓林的影響情緒，「今晚大家笑得出，是因為姓林的，笑不出都是因為姓林的，一人做事一人當！」到encore環節，黃秋生與葛民輝以嘉賓身分出場獻唱，Jan笑稱有錢都未必請到兩人，難得共聚，想一起搞點事情。黃秋生說：「你搞時搞，不要搞爛玻璃，否則好大劑！」葛民輝指住台下觀眾問：「點解來來去去都是呢班人？」秋生以不純正廣東話笑說：「咁多人喺度嘅？合唔合法㗎？」又戲弄台下觀眾，「點解你遮住個嘴，遮住個嘴犯法㗎」。完場時，台前放下幾塊黑色巨幕，寫上Jan的新歌名《努力！奮鬥！加油！》，觀眾又大叫「香港人加油」。