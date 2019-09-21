阿倫去茶記幫襯無位即閃 有食客拍掌玩接龍

【明報專訊】譚詠麟（阿倫）今年6月30日跟鍾鎮濤、梁家輝等出席撐警集會並發言，他撐警表態激嬲不少忠實歌迷，有人將阿倫的黑膠唱片珍藏毁掉以泄憤。阿倫自該集會後變得低調，鮮出席公開活動，但他的生活與登台工作如常，只在微博分享消息，幾乎絕迹於facebook，免引起不同立場的歌迷隔空激戰。昨日網上瘋傳一段阿倫到灣仔一間以咖哩豬扒飯出名的茶餐廳被「趕」的消息。

昨午有網民在該茶餐廳食飯，在網上寫道：「見到戴cap帽、太陽眼鏡嘅譚X麟直入舖頭搵事頭婆，唔使兩秒就走返出門口。原來係事頭婆話無位，唔做佢生意，之後伙記哥哥大大聲講以後咪X再嚟，全場鼓掌後例牌玩吓接龍。」同時間也有在座的食客在網上爆料，稱當時有人大叫「香港人加油」，又指阿倫畀店員「請」走。翻看阿倫的社交平台，相信他是該店熟客，去年他在店內「打卡」，夾住塊豬扒並豎起手指公讚好拍照，留言下雨天往幫襯也值得，保持良好水準。

茶記阿姐：什麼顏色皆歡迎

昨日《明報》就網上傳聞致電該茶餐廳求證，店員稱老闆娘外出，但知道有關阿倫到舖頭的事在網上瘋傳，特意交帶有需要向傳媒講清楚真實情况。接受電話訪問的「阿姐」稱當時自己在場，中午時間舖頭外大排長龍，因舖頭細又多人買外賣。她見阿倫直接行入舖頭找老闆娘，他想搵位食飯，老闆娘稱已坐滿人了，要排隊等一等。阿姐說：「佢（阿倫）轉頭走咗，可能公眾人物在店外排隊不方便。現場食客認出他，見他離開時有人拍手掌。究竟啲客什麼心態拍手掌我唔清楚，這是食客的反應，可能覺得我有得食、佢（阿倫）無得食，咁咪開心拍掌囉！」問及有伙記叫阿倫唔好再嚟？阿姐說：「有同事話『唔嚟仲好』，這是他個人意見。當時阿倫已離開了舖頭，聽不到這句話，也沒有趕他走。」她稱舖頭打開門做生意，無所謂什麼顏色皆歡迎，但繁忙時間個個都要排隊。記者就事件問阿倫的經理人公司「藝能」，回應稱不清楚事件。

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