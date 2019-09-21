亞姐首輪面試 「翻版池美麗」捲土重來 「雌雄莫辨」參賽女子自信爆棚

胡楚珊貌似無綫劇《愛．回家之開心速遞》中演「池美麗」的鍾凱琪（圓圖），但她自稱似劉佩玥。

【明報專訊】《2019亞洲小姐》香港賽區將於今年11月舉行決賽，亞視昨日安排20多名參賽佳麗在銅鑼灣進行首輪面試，一如過往，亞姐每年面試總為大家帶來驚喜，眼見當中不乏內地、本地、混血，亦有曾經參選港姐之佳麗，最矚目的是連續兩年於港姐面試出現的胡楚珊 （Joshna），以及自信十足、現職投資銀行的李婉晴（Vikki）。

21歲的胡楚珊 （Joshna）曾於港姐面試出現，因貌似無綫劇《愛．回家之開心速遞》中演「池美麗」的鍾凱琪，被冠以「翻版池美麗」卻不入圍，她決定捲土重來參選亞姐，問為何這麼快又再選美？她說：「玩吓啫！攞多些經驗，趁後生識多些朋友，對入圍持平常心。」雖然被批評兼惡搞，她表示「唔理咁多」，但對被冠「翻版池美麗」明顯心有不甘，她說：「唔似，我咁瘦，不過有啲肉都好！你們不要再講我似池美麗，再講我會嬲嬲豬㗎！有人話我似劉佩玥，要寫我靚啲！」

同樣21歲的李婉晴（Vikki）來自山東，具男兒相，被指「雌雄莫辨」，她以半鹹淡的廣東話受訪，「我覺得自己身高較優勝，還覺得自己生得比較令（靚），牙周（亞洲）小姐比較注重厲（內）涵」。

面試佳麗中年紀最大為29歲的康沂 （Monique），她透露2014年曾參選港姐，但未有入圍，「其實今年有想過選港姐，但已超齡，所以選亞姐」。

落選港姐吳玥彤質素最高

首輪面試最少有5名曾參選港姐，當中以曾於今屆港姐入圍前15名的吳玥彤（Cayley）質素最高，問到短時間內再戰亞姐原因？她說：「想趁後生參加，沒有因港姐出局而不忿，反而得到很多經驗，增加一點信心。」

22歲的范莎莎試過參加港姐面試，3次也不入圍，表明有點失望，決定轉戰亞姐，「今次是想挑戰自己，都是抱平常心，不過面試時有點甩漏，講普通話時都好緊張」。

首輪僅27人面試

亞視高層何麗全表示，今屆亞姐上月開始招募，收到100份報名表，首輪有27名面試者，參賽年齡資格如去年一樣，放寬到18至28歲，進行香港賽區及大中華賽區後，再舉行總決賽，香港賽區在11月2日舉行，會選出10名佳麗入圍角逐獎項，另一亮點是今年會訓練佳麗做網紅，給予佳麗多點發展機會。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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