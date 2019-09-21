爆兒子在校與同學碰撞 黎諾懿向家長道歉

黎諾懿自稱夠旺氣，今年希望可以在電視頒獎禮得個人獎項。（攝影／記者：林蘊兒）

【明報專訊】黎諾懿、黃智雯、吳業坤、姜麗文等昨日宣傳《街坊財爺》，他們分組站在半圓健身球上大玩「枕頭戰」，場面搞笑。

黎諾懿最近在電視曝光率極高，除了《街坊財爺》，又有他主持的綜藝節目《長命不老》，可是他手頭上已沒有存貨接力，「新劇《C9特工》 原本是台慶劇，可是臨時抽起，我沒有失望，太密集曝光反而擔心觀眾看厭」。

黎諾懿對今年的電視頒獎禮虎視眈眈，「我希望得到飛躍進步、最佳節目主持、視帝和最佳熒幕情侶獎」。今次他和黃智雯合作很開心，希望能帶挈以情侶檔搵真銀，否則跟她割席。黎諾懿表示向來旺對手，兩名拍檔唐詩詠和李佳芯分別以2017年《不懂撒嬌的女人》及2018年《BB來了》奪得視后，連續兩年都未試過失手。今年他與黃智雯合演《街坊財爺》，黃智雯欲沾黎諾懿旺氣奪取視后，黎諾懿對她說：「你加簽10年合約一定得。」他則希望旺別人之餘亦旺自己，一嘗得獎滋味。

黎諾懿爆兒子黎峰睿（小春雞）不願返學，經常嚷着要去游水和食壽司，日前更被學校老師寫手冊，指他不小心碰撞到幾名同學，他向有關家長表示抱歉，「真的不好意思，幸而沒有傷及重要部位，兒子不夠瞓才會這樣，平日夠瞓就好乖」。

吳業坤做增髮療程

另外，吳業坤額頭現紅印，他解釋是因為接受增髮療程所致，因擔心30歲過後會出現脫髮，所以注重保養以防患未然。

對於《街坊財爺》有25點收視，他認為成績不錯，尤其網民讚他和姜麗文演一對幾得意，評價正面，令他很開心。他透露會欣賞田蕊妮的演唱會，並自稱以「師兄」身分送果籃給田師妹打氣，不排除將來有機會合作開騷。

記者：林蘊兒