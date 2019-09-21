預告明年富士山開騷慶祝10周年 知香港迪士尼遊客減 Silent Siren想幫襯

山內Aina（左起）、梅村妃奈子、吉田菫及黑坂優香子合作多年，自言私下感情要好，雖偶有摩擦但未曾吵架。（攝影：孫華中）

【明報專訊】日本4人女子樂隊Silent Siren今晚會在九龍灣國際展貿中心舉行演唱會。低音結他手山內Aina、鼓手梅村妃奈子、主音與結他手吉田菫及電子琴手黑坂優香子等4名成員，昨日提早來港並接受本地傳媒訪問。

Silent Siren相隔兩年再度來港開騷，吉田菫表示在日本收到很多港迷留言要求Silent Siren來港演出，所以今次能夠來港舉行演唱會感到很開心，可惜沒時間四出觀光，唯有爭取時間在港食餐好。吉田菫指之前來港曾去過女人街，若有機會想再去，黑坂優香子則稱最想去迪士尼樂園，當她得悉最近遊客減少，她更興奮表示很想去，又謂聽聞香港迪士尼有帽子刻名的服務，所以很想去體驗一下。

拍綜藝節目變身大胃王

Silent Siren明年迎來出道10周年，會如何慶祝？吉田菫表示計劃明年9月20日在富士山的山中湖舉行一場紀念演唱會，「富士山是無人不識的名勝，我們希望Silent Siren也一樣無人不知，加上我們有一首歌以富士山為主題，所以想演唱會能以這名勝山作背景」。至於成員之間會如何慶祝10周年，她們說未有計劃，可能到時大吃一餐。她們又透露早前參與綜藝節目，化身大胃王狂吃壽司，黑坂優香子表示不怕吃太多會暴肥，因為上台演出消耗很多能量，又爆料指梅村妃奈子是隊中的大胃王，山內Aina則是速度王，吃得非常快，4人試過合力吃掉2公斤的蛋糕。

另外，山內Aina及黑坂優香子已踏入30歲，後者近日出席好友婚禮，將照片放上網分享，她表示看到好友結婚，感到幸福之餘，自己也好像結了婚，相信隊友也會有結婚的一天。

記者：蘇珮欣

攝影：孫華中