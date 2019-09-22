曾國祥構思「紋身戒指」代表婚期 王敏奕：給了我夢想婚禮

【明報專訊】27歲的王敏奕（Venus）和39歲曾國祥（Derek）拍拖6年，9月6日於日本北海道在100名親友見證下舉行婚禮，王敏奕其後在網上公開婚照，大曬與丈夫的「紋身戒指」；正式成為曾太的王敏奕，前日首度露面，與ViuTV新劇《假設性無罪》拍檔梁漢文（Edmond）和張慧儀現身宣傳。穿淡紅色連身裙的王敏奕露出幸福笑容，但明顯消瘦了，她自言已肥了一點，舉行婚禮前一星期，因為緊張所以沒胃口而瘦下來。她否認秘婚，「是請親友去參加派對心態，不要大事鋪張，想出席的賓客可以享受成件事，沒有任何追訪，輕輕鬆鬆去分享我們的喜悅，完婚後才公開」。

王敏奕透露選擇在北海道舉行婚禮，因為她和Derek拍拖後第一個旅行的地方就是北海道，她第一次看雪也是在該地，每年他們都會去北海道旅行，有着很多回憶，「這個地方遠離煩囂，可以讓城市人暫時放下煩憂，希望所有guest去到，盡興而返。這地方其實是個酒莊， 有片大草地，晚上在帳篷下用膳， 隔籬有個森林，我們選擇了在這個森林舉行婚禮」。

怕醜拒談求婚經過

王敏奕要拍《假設性無罪》，Derek又要準備新片，婚禮雖然交由日本的專業婚禮統籌司負責，但王敏奕表示，大部分都是Derek的安排和決定；另外，「紋身戒指」也是Derek的意思，「他紋9條線，我紋6條線，代表9月6日。他求婚時已說要紋婚戒，話很有意義。」她不肯透露求婚經過，靦腆表示沒特別，都是說「嫁畀我」之類。

王敏奕說Derek安排的婚禮令她既驚喜又感動，給了她一個夢想婚禮，「我從來沒想過夢想婚禮是怎樣，所有愛惜我的人、媽媽和弟弟等都在，充滿愛，大家很開心，每個人都被感動就ok，而這個婚禮就令我感受到那份愛，出席的賓客離開時都對我說好開心，好好玩」。Derek是「不婚主義」者，她如何征服對方？王敏奕說：「是自然發生，突然間覺得一世都不夠，就先試一世。」老爺曾志偉是否很開心？她說：「個個都開心。」她不肯講老爺送什麼，但叫朋友毋須送禮物，他們將收到的禮金也撥捐福幼基金行善。老爺沒催促他們生BB，她和丈夫亦不急於做爸爸媽媽，想先享受二人世界。至於會否在港補辦婚宴，她表示不會了。

捐出禮金行善 不會補辦婚宴

王敏奕在新劇《假設性無罪》與 Edmond有激情戲，問她是否婚前大解放，以後要老公批准才會拍？她表示不需要，Derek一向不管其工作，婚後亦然，不會有影響，她婚後反而可更專心工作，可以大方談Derek，以及不用再被追問何時結婚。

Make up：King Yip @ KingsMakeup Hair：Ken Hui @ ii Alchemy

記者：柯美

攝影：劉永銳

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