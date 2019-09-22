凍齡美魔女擔任米蘭時裝周模特兒 50歲JLo著19年前綠裙壓軸贏掌聲

【明報專訊】米蘭時裝周現正舉行，前晚輪到Versace展示2020年春夏新裝，主帥Donatella Versace請來畢利谷巴（Bradley Cooper）舊愛伊蓮娜（Irina Shayk）等御用模特兒行騷之外，現年50歲的歌影視三棲女星JLo（Jennifer Lopez）更壓軸登場，雖然並非專業模特兒，但JLo穿著19年前她出席格林美頒獎禮的透視綠色裙霸氣踏上天橋，博得滿堂掌聲。

Donatella Versace愛邀請名模行騷，除了伊蓮娜外，還有Gigi與Bella Hadid姊妹、真人騷女星Kendall Jenner，以及仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）愛女Kaia Gerber等，都是近年的人氣模特兒，不過給觀衆帶來驚喜的，卻是壓軸登場的JLo，她穿著綠色中門大開的透視裙，即時令人想起2000年她出席格林美音樂頒獎禮令人驚艷的一幕。事實上，前晚的時裝騷JLo所穿著的綠色透視裙是19年前同一款式的稍微改良版，舊那件是長袖，而改良後變成吊帶，更加性感。

格林美頒獎禮談論焦點

JLo最近在個人YouTube頻道就曾回憶2000年格林美音樂頒獎禮的經典一幕，她說穿著Versace綠色透視裙下車的一瞬間，發現周遭很多人在竊竊私語，當時她還以為哪個名人在她背後，才會備受談論，之後攝影師的鎂光燈朝她閃個不停，當刻JLo才意識到她成為了焦點，但還不知道吸引是來自她身上的服裝，直到頒獎禮翌日，她登上各大報章雜誌的頭條，都在談論那襲綠色透視裙。JLo表示，該屆Santana贏得11項格林美獎，她覺得對方破了紀錄，但大部分人只談論條裙，「實在太瘋狂，但也展現了時裝的重要影響力」。